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Эксперт оценил влияние приостановки Орского НПЗ на стоимость топлива

Эксперт оценил влияние приостановки Орского НПЗ на стоимость топлива - 07.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние приостановки Орского НПЗ на стоимость топлива

Временная остановка Орского нефтеперерабатывающего завода из-за паводка не повлияет на топливные цены в России, поскольку страна обеспечена достаточными... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T13:23+0300

2024-04-07T13:23+0300

2024-04-07T13:23+0300

энергетика

цена на топливо

работа нпз

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Временная остановка Орского нефтеперерабатывающего завода из-за паводка не повлияет на топливные цены в России, поскольку страна обеспечена достаточными запасами нефтепродуктов, прокомментировал РИА Новости ситуацию зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", объединения производителей и продавцов энергоресурсов, Дмитрий Гусев. Ранее в воскресенье пресс-служба Орского НПЗ сообщила РИА Новости, что завод приостановил работу в связи с аномальным паводком, чтобы избежать экологических рисков и для соблюдения техники безопасности. "С учетом созданных запасов, с учетом того, что запасы министерством энергетики контролируются, и они всегда есть. С учетом запасов на нефтебазах и в связи с тем, что с паводком потребление нефтепродуктов в регионе снизилось, кратковременное выбытие, остановка нефтеперерабатывающего завода не нанесет значительного влияния на стоимость нефтепродуктов", - сказал Гусев. Он отметил, что остановка НПЗ в Орске - это временные, профилактические меры, чтобы производство не понесло ущерба от паводка. По мнению эксперта, глобальных рисков это не несет, и поставки будут обеспечены во все регионы РФ. "Опять же, поставки по железной дороге производятся в течение 30 дней. Кратковременные приостановки поставок, которые часто бывают на нефтеперерабатывающих заводах, не наносят ущерба ни цене, ни обеспечению топливом граждан и бизнеса в России", - добавил Гусев. "Орскнефтеоргсинтез", структура компании "Фортеинвест", является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, расположен в городе Орске Оренбургской области. Его мощность составляет 6 миллионов тонн в год. Набор технологических процессов завода позволяет выпускать около 30 видов различной продукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цена на топливо, работа нпз