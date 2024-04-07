https://1prime.ru/20240407/tramp-847158063.html
СМИ узнали план Трампа по прекращению украинского конфликта
СМИ узнали план Трампа по прекращению украинского конфликта - 07.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали план Трампа по прекращению украинского конфликта
Бывший президент США Дональд Трамп приватно заявлял, что может завершить украинский конфликт путем давления на Киев, чтобы он оставил за Россией Крым и Донбасс. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T17:01+0300
2024-04-07T17:01+0300
2024-04-07T17:01+0300
политика
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп приватно заявлял, что может завершить украинский конфликт путем давления на Киев, чтобы он оставил за Россией Крым и Донбасс. Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на источники. "Бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России на Украине, оказав давление на Украину, чтобы она отдала часть территории... Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс", — пишет WP. Ранее Трамп неоднократно обещал разрешить ситуацию вокруг Украины после победы на президентских выборах в США. По его словам, он сделает это еще до инаугурации. В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА, конфликт
СМИ узнали план Трампа по прекращению украинского конфликта
WP: Трамп заявил, что может заставить Украину уступить Крым и Донбасс
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп приватно заявлял, что может завершить украинский конфликт путем давления на Киев, чтобы он оставил за Россией Крым и Донбасс. Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на источники.
"Бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец войне России на Украине, оказав давление на Украину, чтобы она отдала часть территории... Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс", — пишет WP.
Ранее Трамп неоднократно обещал разрешить ситуацию вокруг Украины после победы на президентских выборах в США. По его словам, он сделает это еще до инаугурации.
В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Новый президент Словакии призвал к скорейшим переговорам по Украине