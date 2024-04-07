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Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу после удара России по Киеву

Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу после удара России по Киеву - 07.04.2024, ПРАЙМ

Сигнал для Запада. Во Франции забили тревогу после удара России по Киеву

Использование Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" против объектов на территории Киева является стратегическим сигналом для Запада, полагает обозреватель... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T12:32+0300

2024-04-07T12:32+0300

2024-04-07T12:32+0300

вооружения

гиперзвуковая ракета "циркон"

гиперзвуковые ракеты

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Использование Россией гиперзвуковых ракет "Циркон" против объектов на территории Киева является стратегическим сигналом для Запада, полагает обозреватель издания La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.По его словам, использование ракеты "Циркон" можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную "на то, чтобы послать сигнал противникам России". "Этот стратегический ход подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам противовоздушной обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot", — отметил Хессун.Обозреватель считает, что гиперзвуковые ракеты являются для России новым элементом в системе стратегического сдерживания Запада. Неуловимые для традиционной противоракетной обороны "Цирконы" резко увеличили наступательный потенциал российской армии на Украине, добавил он.Используя "Цирконы" Россия усиливает военное давление на Киев", заключил Хессун.В конце марта Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 58 ударов по украинским объектам, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".Разработка и производство ракеты "Циркон" осуществляется реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ракета имеет дальность в 1000 километров и способна развивать скорость в девять Махов.

https://1prime.ru/20240407/mig-847151687.html

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гиперзвуковая ракета "циркон", гиперзвуковые ракеты