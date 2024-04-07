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Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации
Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации - 07.04.2024, ПРАЙМ
Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации
Более 400 жителей пригорода Оренбурга было эвакуировано в связи с ухудшением паводковой ситуации. Об этом сообщили в мэрии города. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:57+0300
2024-04-07T09:57+0300
2024-04-07T09:57+0300
происшествия
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УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Более 400 жителей пригорода Оренбурга было эвакуировано в связи с ухудшением паводковой ситуации. Об этом сообщили в мэрии города. "Ситуация ухудшается. Эвакуированы 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок. В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены", — сказано в сообщении пресс-службы администрации Оренбурга. Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал оренбуржцев, проживающих в опасной зоне, покинуть свои дома добровольно. По его словам, в противном случае жителей будут эвакуировать принудительно. "Для оповещения населения задействованы система РАСЦО, смс-информирование, продолжается подворовый обход", — пояснили в пресс-службе мэрии. В городе, как и во всей территории Оренбургской области, действует режим ЧС.
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паводок, оренбург
Происшествия, паводок, Оренбург
Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации
Мэрия Оренбурга: более 400 жителей пригорода эвакуировали из-за паводковой ситуации
УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Более 400 жителей пригорода Оренбурга было эвакуировано в связи с ухудшением паводковой ситуации. Об этом сообщили в мэрии города.
"Ситуация ухудшается. Эвакуированы 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок. В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены", — сказано в сообщении пресс-службы администрации Оренбурга.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал оренбуржцев, проживающих в опасной зоне, покинуть свои дома добровольно. По его словам, в противном случае жителей будут эвакуировать принудительно.
"Для оповещения населения задействованы система РАСЦО, смс-информирование, продолжается подворовый обход", — пояснили в пресс-службе мэрии.
В городе, как и во всей территории Оренбургской области, действует режим ЧС.
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную