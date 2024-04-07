Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации - 07.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240407/ukhudshenie-847150103.html
Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации
Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации - 07.04.2024, ПРАЙМ
Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации
Более 400 жителей пригорода Оренбурга было эвакуировано в связи с ухудшением паводковой ситуации. Об этом сообщили в мэрии города. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:57+0300
2024-04-07T09:57+0300
происшествия
паводок
оренбург
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847138010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1c77afde4cc9da83771b1e43ff80ca8.jpg
УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Более 400 жителей пригорода Оренбурга было эвакуировано в связи с ухудшением паводковой ситуации. Об этом сообщили в мэрии города. "Ситуация ухудшается. Эвакуированы 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок. В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены", — сказано в сообщении пресс-службы администрации Оренбурга. Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал оренбуржцев, проживающих в опасной зоне, покинуть свои дома добровольно. По его словам, в противном случае жителей будут эвакуировать принудительно. "Для оповещения населения задействованы система РАСЦО, смс-информирование, продолжается подворовый обход", — пояснили в пресс-службе мэрии. В городе, как и во всей территории Оренбургской области, действует режим ЧС.
https://1prime.ru/20240407/pavodok-847147808.html
оренбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/06/847138010_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_75032c03f156ed307cbea615372f9777.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
паводок, оренбург
Происшествия, паводок, Оренбург
09:57 07.04.2024
 
Власти Оренбурга заявили об ухудшении паводковой ситуации

Мэрия Оренбурга: более 400 жителей пригорода эвакуировали из-за паводковой ситуации

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Более 400 жителей пригорода Оренбурга было эвакуировано в связи с ухудшением паводковой ситуации. Об этом сообщили в мэрии города.
"Ситуация ухудшается. Эвакуированы 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок. В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены", — сказано в сообщении пресс-службы администрации Оренбурга.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал оренбуржцев, проживающих в опасной зоне, покинуть свои дома добровольно. По его словам, в противном случае жителей будут эвакуировать принудительно.
"Для оповещения населения задействованы система РАСЦО, смс-информирование, продолжается подворовый обход", — пояснили в пресс-службе мэрии.
В городе, как и во всей территории Оренбургской области, действует режим ЧС.
МЧС оценило ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную
08:17
 
ПроисшествияпаводокОренбург
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала