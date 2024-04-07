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На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России - 07.04.2024, ПРАЙМ
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На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России
На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России - 07.04.2024, ПРАЙМ
На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России
География ударов по НПЗ России "будет расширяться", пригрозил представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T15:08+0300
2024-04-07T15:08+0300
энергетика
украина
россия
нпз
атаки
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. География ударов по НПЗ России "будет расширяться", пригрозил представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала CNN."Нефтеперерабатывающие заводы — военные объекты. Ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться", — пишет телеканал со ссылкой на Юсова. Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что США призывали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки Украины по российским НПЗ направлены на жителей России.
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украина, россия, нпз, атаки
Энергетика, УКРАИНА, РОССИЯ, НПЗ, АТАКИ
15:08 07.04.2024
 
На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России

В ГУР МО Украины угрожают расширить географию ударов по объектам энергетики России

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 7 апр ПРАЙМ. География ударов по НПЗ России "будет расширяться", пригрозил представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала CNN.
"Нефтеперерабатывающие заводы — военные объекты. Ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться", — пишет телеканал со ссылкой на Юсова.
Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров
5 апреля, 20:20
Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что США призывали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть.
Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки Украины по российским НПЗ направлены на жителей России.
 
ЭнергетикаУКРАИНАРОССИЯНПЗАТАКИ
 
 
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