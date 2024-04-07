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На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России
На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России - 07.04.2024, ПРАЙМ
На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России
География ударов по НПЗ России "будет расширяться", пригрозил представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T15:08+0300
2024-04-07T15:08+0300
2024-04-07T15:08+0300
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. География ударов по НПЗ России "будет расширяться", пригрозил представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала CNN."Нефтеперерабатывающие заводы — военные объекты. Ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться", — пишет телеканал со ссылкой на Юсова. Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что США призывали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки Украины по российским НПЗ направлены на жителей России.
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украина, россия, нпз, атаки
Энергетика, УКРАИНА, РОССИЯ, НПЗ, АТАКИ
На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России
В ГУР МО Украины угрожают расширить географию ударов по объектам энергетики России
МОСКВА, 7 апр
— ПРАЙМ.
География ударов по НПЗ России "будет расширяться", пригрозил представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала CNN
.
"Нефтеперерабатывающие заводы — военные объекты. Ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться", — пишет телеканал со ссылкой на Юсова.
Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров
Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что США призывали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть.
Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки Украины по российским НПЗ направлены на жителей России.