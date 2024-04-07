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На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России

На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России - 07.04.2024, ПРАЙМ

На Украине угрожают расширить географию ударов по энергообъектам России

География ударов по НПЗ России "будет расширяться", пригрозил представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T15:08+0300

2024-04-07T15:08+0300

2024-04-07T15:08+0300

энергетика

украина

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нпз

атаки

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. География ударов по НПЗ России "будет расширяться", пригрозил представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала CNN."Нефтеперерабатывающие заводы — военные объекты. Ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться", — пишет телеканал со ссылкой на Юсова. Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что США призывали Киев прекратить атаки на энергообъекты РФ, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Владимир Зеленский в свою очередь признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что атаки Украины по российским НПЗ направлены на жителей России.

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украина, россия, нпз, атаки