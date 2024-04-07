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В минэнерго Украины заявили об отсутствии дефицита электроэнергии

В минэнерго Украины заявили об отсутствии дефицита электроэнергии - 07.04.2024, ПРАЙМ

В минэнерго Украины заявили об отсутствии дефицита электроэнергии

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины нет, есть проблемы в системе ее передачи, сообщила замминистра энергетики Светлана Гринчук. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T21:23+0300

2024-04-07T21:23+0300

2024-04-07T21:23+0300

энергетика

украина

энергетика украины

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МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины нет, есть проблемы в системе ее передачи, сообщила замминистра энергетики Светлана Гринчук. Ранее Министерство энергетики Украины предупредило, что из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в течение суток возможны аварийные отключения электричества в различных регионах страны."У нас хватает собственной генерации для покрытия потребления, но есть проблемы с системой передачи. Одно дело, когда достаточно генерации, другое дело, когда есть проблемы в определенных регионах. Например, Харьков и Харьковская область, где была повреждена локальная генерация очень сильно, а также объекты системы передачи. В объединенной энергосистеме на данный момент дефицита нет", — сказала Гринчук в эфире всеукраинского телемарафона. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время". Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьёзно повреждено оборудование станций. "Укргидроэнерго" сообщила, что зафиксирован удар по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном Киеву городе Запорожье, и восстановление займёт много лет.Российские военные начали удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Тогда Киев попытался нарушить снабжение полуострова электричеством, водой, продовольствием и топливом. Удары наносятся по объектам энергетики, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что ВС РФ не атакуют жилые дома при уничтожении техники ВСУ.

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украина, энергетика украины, тэс, энергообъекты