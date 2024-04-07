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Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров

Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров - 07.04.2024, ПРАЙМ

Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров

Уровень реки Урал в Оренбурге вырос на 9 сантиметров и составил 864 сантиметра, сообщили в городской мэрии. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T20:44+0300

2024-04-07T20:44+0300

2024-04-07T20:44+0300

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подтопление

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УФА, 7 апр – ПРАЙМ. Уровень реки Урал в Оренбурге вырос на 9 сантиметров и составил 864 сантиметра, сообщили в городской мэрии. "По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см. Опасный уровень — 930 см. Неблагоприятное значение уже пройдено — 760 см. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 765 сантиметров", — сообщила мэрия Оренбурга в своем Telegram-канале. Ранее в администрации города сообщали, что 6 апреля уровень воды в реке Урал составляет 855 сантиметров. Отмечалось, что вода будет прибывать. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).

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россия, оренбург, подтопление, паводок