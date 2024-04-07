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Власти Оренбургской области оценили общий ущерб от паводка

Власти Оренбургской области оценили общий ущерб от паводка - 07.04.2024, ПРАЙМ

Власти Оренбургской области оценили общий ущерб от паводка

Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит порядка 21 миллиарда рублей. Об этом сообщило правительство региона. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T14:16+0300

2024-04-07T14:16+0300

2024-04-07T14:16+0300

происшествия

оренбургская область

ущерб

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит порядка 21 миллиарда рублей. Об этом сообщило правительство региона. "Предложение о введении в регионе ЧС федерального уровня внесено федеральным Минстроем, его поддержали Минсельхоз РФ, Минприроды России и федеральный Минтранс ввиду масштаба бедствия: по оперативной оценке, общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей", — сказано в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

оренбургская область

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оренбургская область, ущерб