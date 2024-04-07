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Власти Оренбургской области оценили общий ущерб от паводка
Власти Оренбургской области оценили общий ущерб от паводка - 07.04.2024, ПРАЙМ
Власти Оренбургской области оценили общий ущерб от паводка
Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит порядка 21 миллиарда рублей. Об этом сообщило правительство региона. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T14:16+0300
2024-04-07T14:16+0300
2024-04-07T14:16+0300
происшествия
оренбургская область
ущерб
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит порядка 21 миллиарда рублей. Об этом сообщило правительство региона. "Предложение о введении в регионе ЧС федерального уровня внесено федеральным Минстроем, его поддержали Минсельхоз РФ, Минприроды России и федеральный Минтранс ввиду масштаба бедствия: по оперативной оценке, общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей", — сказано в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
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оренбургская область, ущерб
Происшествия, Оренбургская область, ущерб
Власти Оренбургской области оценили общий ущерб от паводка
Власти Оренбургской области: общий ущерб от паводка в регионе составит порядка 21 млрд руб
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит порядка 21 миллиарда рублей. Об этом сообщило правительство региона.
"Предложение о введении в регионе ЧС федерального уровня внесено федеральным Минстроем, его поддержали Минсельхоз РФ, Минприроды России и федеральный Минтранс ввиду масштаба бедствия: по оперативной оценке, общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей", — сказано в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.