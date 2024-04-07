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В Оренбургской области назвали сумму ущерба агропромышленному комплексу
В Оренбургской области назвали сумму ущерба агропромышленному комплексу - 07.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбургской области назвали сумму ущерба агропромышленному комплексу
По предварительным данным, ущерб от паводка агропромышленному комплексу Оренбургской области составит 65 миллионов рублей, сообщил глава региона Денис Паслер. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T15:56+0300
2024-04-07T15:56+0300
2024-04-07T15:56+0300
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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. По предварительным данным, ущерб от паводка агропромышленному комплексу Оренбургской области составит 65 миллионов рублей, сообщил глава региона Денис Паслер. "По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд рублей. 65 млн рублей - предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу", - написал Паслер в своем Telegram-канале. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
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оренбургская область, апк, паводок
Происшествия, Оренбургская область, АПК, паводок
В Оренбургской области назвали сумму ущерба агропромышленному комплексу
Паслер: ущерб агропромышленному комплексу Оренбуржья от паводка составит 65 млн рублей
УФА, 7 апр - ПРАЙМ. По предварительным данным, ущерб от паводка агропромышленному комплексу Оренбургской области составит 65 миллионов рублей, сообщил глава региона Денис Паслер.
"По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд рублей. 65 млн рублей - предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.
Власти Оренбургской области оценили общий ущерб от паводка