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В Оренбургской области назвали сумму ущерба агропромышленному комплексу

В Оренбургской области назвали сумму ущерба агропромышленному комплексу - 07.04.2024, ПРАЙМ

В Оренбургской области назвали сумму ущерба агропромышленному комплексу

По предварительным данным, ущерб от паводка агропромышленному комплексу Оренбургской области составит 65 миллионов рублей, сообщил глава региона Денис Паслер. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T15:56+0300

2024-04-07T15:56+0300

2024-04-07T15:56+0300

происшествия

оренбургская область

апк

паводок

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УФА, 7 апр - ПРАЙМ. По предварительным данным, ущерб от паводка агропромышленному комплексу Оренбургской области составит 65 миллионов рублей, сообщил глава региона Денис Паслер. "По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 млрд рублей. 65 млн рублей - предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу", - написал Паслер в своем Telegram-канале. В Оренбургской области введен федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку.

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оренбургская область

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оренбургская область, апк, паводок