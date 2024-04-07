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В Госдуме подготовили проект об ужесточении законодательства о вейпах
В Госдуме подготовили проект об ужесточении законодательства о вейпах - 07.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме подготовили проект об ужесточении законодательства о вейпах
В Госдуме подготовили законопроект об ужесточении законодательства о вейпах. Об этом сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T11:08+0300
2024-04-07T11:08+0300
2024-04-07T11:08+0300
законодательство
вейпы
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. В Госдуме подготовили законопроект об ужесточении законодательства о вейпах. Об этом сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним путем приостановки работы таких торговых точек и увеличения штрафа за нарушение закона. "Благодарю Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина за поддержку инициативы об ужесточении законодательства о вейпах. Законопроект готов", — написал Метелев в своем Telegram-канале.
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законодательство, вейпы
В Госдуме подготовили проект об ужесточении законодательства о вейпах
Депутат Метелев сообщил о готовности проекта об ужесточении законодательства о вейпах
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. В Госдуме подготовили законопроект об ужесточении законодательства о вейпах. Об этом сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним путем приостановки работы таких торговых точек и увеличения штрафа за нарушение закона.
"Благодарю Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина за поддержку инициативы об ужесточении законодательства о вейпах. Законопроект готов", — написал Метелев в своем Telegram-канале.