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В Госдуме подготовили проект об ужесточении законодательства о вейпах

В Госдуме подготовили проект об ужесточении законодательства о вейпах - 07.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме подготовили проект об ужесточении законодательства о вейпах

В Госдуме подготовили законопроект об ужесточении законодательства о вейпах. Об этом сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T11:08+0300

2024-04-07T11:08+0300

2024-04-07T11:08+0300

законодательство

вейпы

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. В Госдуме подготовили законопроект об ужесточении законодательства о вейпах. Об этом сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним путем приостановки работы таких торговых точек и увеличения штрафа за нарушение закона. "Благодарю Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина за поддержку инициативы об ужесточении законодательства о вейпах. Законопроект готов", — написал Метелев в своем Telegram-канале.

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законодательство, вейпы