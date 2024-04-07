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В Госдуме предложили жестче наказывать точки за продажу вейпов детям
В Госдуме предложили жестче наказывать точки за продажу вейпов детям - 07.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили жестче наказывать точки за продажу вейпов детям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением по ужесточению наказания за продажу вейпов несовершеннолетним. Он считает, что нужно... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:34+0300
2024-04-07T09:34+0300
2024-04-07T09:34+0300
экономика
продажа вейпов
госдума
вячеслав володин
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением по ужесточению наказания за продажу вейпов несовершеннолетним. Он считает, что нужно приостанавливать работу таких торговых точек и повысить штраф за нарушение закона. Ранее Володин напоминал, что с 1 апреля 2024 года вводится административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему штраф может достичь одного миллиона рублей с конфискацией продукции. "Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей. В этой связи правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", — написал спикер ГД в своем Telegram-канале. Закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним, вступил в силу в России с 1 июня 2023 года. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.
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продажа вейпов, госдума, вячеслав володин
Экономика, продажа вейпов, Госдума, Вячеслав Володин
В Госдуме предложили жестче наказывать точки за продажу вейпов детям
Володин предложил приостанавливать работу точек за продажу вейпов несовершеннолетним
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением по ужесточению наказания за продажу вейпов несовершеннолетним. Он считает, что нужно приостанавливать работу таких торговых точек и повысить штраф за нарушение закона.
Ранее Володин напоминал, что с 1 апреля 2024 года вводится административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему штраф может достичь одного миллиона рублей с конфискацией продукции.
"Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей. В этой связи правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", — написал спикер ГД в своем Telegram-канале.
Закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним, вступил в силу в России с 1 июня 2023 года. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.
В России вырос штраф за оборот табачной продукции без лицензии