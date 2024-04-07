Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили жестче наказывать точки за продажу вейпов детям - 07.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240407/veypy-847149422.html
В Госдуме предложили жестче наказывать точки за продажу вейпов детям
В Госдуме предложили жестче наказывать точки за продажу вейпов детям - 07.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили жестче наказывать точки за продажу вейпов детям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением по ужесточению наказания за продажу вейпов несовершеннолетним. Он считает, что нужно... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:34+0300
2024-04-07T09:34+0300
экономика
продажа вейпов
госдума
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/16/838101687_0:114:3235:1934_1920x0_80_0_0_15cbb454108cfbd546b800c09e1edb38.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением по ужесточению наказания за продажу вейпов несовершеннолетним. Он считает, что нужно приостанавливать работу таких торговых точек и повысить штраф за нарушение закона. Ранее Володин напоминал, что с 1 апреля 2024 года вводится административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему штраф может достичь одного миллиона рублей с конфискацией продукции. "Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей. В этой связи правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", — написал спикер ГД в своем Telegram-канале. Закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним, вступил в силу в России с 1 июня 2023 года. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.
https://1prime.ru/20240401/tabak-846908565.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83810/16/838101687_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_18431327cfe9996c4f71236f0f8fb40a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
продажа вейпов, госдума, вячеслав володин
Экономика, продажа вейпов, Госдума, Вячеслав Володин
09:34 07.04.2024
 
В Госдуме предложили жестче наказывать точки за продажу вейпов детям

Володин предложил приостанавливать работу точек за продажу вейпов несовершеннолетним

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСистема нагревания IQOS
Система нагревания IQOS - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением по ужесточению наказания за продажу вейпов несовершеннолетним. Он считает, что нужно приостанавливать работу таких торговых точек и повысить штраф за нарушение закона.
Ранее Володин напоминал, что с 1 апреля 2024 года вводится административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему штраф может достичь одного миллиона рублей с конфискацией продукции.
"Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей. В этой связи правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", — написал спикер ГД в своем Telegram-канале.
Закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним, вступил в силу в России с 1 июня 2023 года. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
В России вырос штраф за оборот табачной продукции без лицензии
1 апреля, 05:32
 
Экономикапродажа вейповГосдумаВячеслав Володин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала