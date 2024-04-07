https://1prime.ru/20240407/viza-847157582.html

СМИ: Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена

СМИ: Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена - 07.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена

Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы для привлечения большего числа туристов в регион, пишет Bloomberg. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T16:25+0300

2024-04-07T16:25+0300

2024-04-07T16:25+0300

политика

таиланд

юго-восточная азия

шенгенская виза

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы для привлечения большего числа туристов в регион, пишет Bloomberg.Как отмечает издание, премьер-министр Таиланда Сретта Тависин обсуждал данную инициативу со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Малайзии и Вьетнама. Инициатива "южно-азиатского шенгена" обсуждается еще с начала 2000-х годов, но, как пишет издание, сейчас у лидеров стран ЮВА есть реальная возможность достичь договоренностей по этому вопросу, так как это позволит защитить экономику от "усталого экспорта и слабого мирового спроса".Разработка аналога шенгенской визы позволит туристам беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами. Срок действия визы предлагается продлить до 90 дней для повышения привлекательности инициативы.Страны Юго-Восточной Азии приняли около 70 миллионов иностранных туристов в прошлом году, принося около $48 миллиардов доходов от туризма.Таиланд уже отменил визы с Китаем и предложил временные отмены виз для путешественников из Индии, Тайваня и Казахстана.

https://1prime.ru/20240407/vizy-847150924.html

таиланд

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таиланд, юго-восточная азия, шенгенская виза