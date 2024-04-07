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СМИ: Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена
СМИ: Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена - 07.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена
Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы для привлечения большего числа туристов в регион, пишет Bloomberg. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T16:25+0300
2024-04-07T16:25+0300
2024-04-07T16:25+0300
политика
таиланд
юго-восточная азия
шенгенская виза
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы для привлечения большего числа туристов в регион, пишет Bloomberg.Как отмечает издание, премьер-министр Таиланда Сретта Тависин обсуждал данную инициативу со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Малайзии и Вьетнама. Инициатива "южно-азиатского шенгена" обсуждается еще с начала 2000-х годов, но, как пишет издание, сейчас у лидеров стран ЮВА есть реальная возможность достичь договоренностей по этому вопросу, так как это позволит защитить экономику от "усталого экспорта и слабого мирового спроса".Разработка аналога шенгенской визы позволит туристам беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами. Срок действия визы предлагается продлить до 90 дней для повышения привлекательности инициативы.Страны Юго-Восточной Азии приняли около 70 миллионов иностранных туристов в прошлом году, принося около $48 миллиардов доходов от туризма.Таиланд уже отменил визы с Китаем и предложил временные отмены виз для путешественников из Индии, Тайваня и Казахстана.
https://1prime.ru/20240407/vizy-847150924.html
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таиланд, юго-восточная азия, шенгенская виза
Политика, ТАИЛАНД, юго-восточная Азия, шенгенская виза
СМИ: Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог Шенгена
Bloomberg: Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгена
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ.
Таиланд предложил странам Юго-Восточной Азии создать аналог шенгенской визы для привлечения большего числа туристов в регион, пишет Bloomberg
.
Как отмечает издание, премьер-министр Таиланда Сретта Тависин обсуждал данную инициативу со своими коллегами из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Малайзии и Вьетнама.
Инициатива "южно-азиатского шенгена" обсуждается еще с начала 2000-х годов, но, как пишет издание, сейчас у лидеров стран ЮВА есть реальная возможность достичь договоренностей по этому вопросу, так как это позволит защитить экономику от "усталого экспорта и слабого мирового спроса".
Разработка аналога шенгенской визы позволит туристам беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами. Срок действия визы предлагается продлить до 90 дней для повышения привлекательности инициативы.
Турция с 20 апреля вводит визы для граждан Таджикистана
Страны Юго-Восточной Азии приняли около 70 миллионов иностранных туристов в прошлом году, принося около $48 миллиардов доходов от туризма.
Таиланд уже отменил визы с Китаем и предложил временные отмены виз для путешественников из Индии, Тайваня и Казахстана.