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Турция с 20 апреля вводит визы для граждан Таджикистана - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Турция с 20 апреля вводит визы для граждан Таджикистана
Турция с 20 апреля вводит визы для граждан Таджикистана - 07.04.2024, ПРАЙМ
Турция с 20 апреля вводит визы для граждан Таджикистана
Турецкие власти вводят визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Об этом сообщил РИА Новости представитель департамента информации таджикского МИД. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T10:22+0300
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политика
таджикистан
турция
визы
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ДУШАНБЕ, 7 апр – ПРАЙМ. Турецкие власти вводят визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Об этом сообщил РИА Новости представитель департамента информации таджикского МИД. "Визовая система для граждан Таджикистана будет введена Турцией с 20 апреля 2024 года. Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере 6 апреля по дипломатическим каналам", — сказал он. Ранее, с 2021 года, граждане Таджикистана имели право въехать в Турцию без визы и находиться там 90 дней.
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таджикистан, турция, визы
Политика, ТАДЖИКИСТАН, ТУРЦИЯ, визы
10:22 07.04.2024
 
Турция с 20 апреля вводит визы для граждан Таджикистана

МИД Таджикистана: Турция вводит визы для граждан страны с 20 апреля

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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ДУШАНБЕ, 7 апр – ПРАЙМ. Турецкие власти вводят визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Об этом сообщил РИА Новости представитель департамента информации таджикского МИД.
"Визовая система для граждан Таджикистана будет введена Турцией с 20 апреля 2024 года. Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере 6 апреля по дипломатическим каналам", — сказал он.
Ранее, с 2021 года, граждане Таджикистана имели право въехать в Турцию без визы и находиться там 90 дней.
 
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