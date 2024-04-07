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Турция с 20 апреля вводит визы для граждан Таджикистана

Турция с 20 апреля вводит визы для граждан Таджикистана - 07.04.2024, ПРАЙМ

Турция с 20 апреля вводит визы для граждан Таджикистана

Турецкие власти вводят визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Об этом сообщил РИА Новости представитель департамента информации таджикского МИД. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T10:22+0300

2024-04-07T10:22+0300

2024-04-07T10:22+0300

политика

таджикистан

турция

визы

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ДУШАНБЕ, 7 апр – ПРАЙМ. Турецкие власти вводят визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Об этом сообщил РИА Новости представитель департамента информации таджикского МИД. "Визовая система для граждан Таджикистана будет введена Турцией с 20 апреля 2024 года. Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере 6 апреля по дипломатическим каналам", — сказал он. Ранее, с 2021 года, граждане Таджикистана имели право въехать в Турцию без визы и находиться там 90 дней.

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таджикистан, турция, визы