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СМИ оценили ассортимент белорусских яиц в России
СМИ оценили ассортимент белорусских яиц в России - 07.04.2024, ПРАЙМ
СМИ оценили ассортимент белорусских яиц в России
Некоторые крупные российские магазины и маркетплейсы предлагают яйца белорусского производства. В ассортименте имеются обычные куриные, перепелиные и даже... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T09:28+0300
2024-04-07T09:28+0300
2024-04-07T09:28+0300
экономика
белоруссия
куриные яйца
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Некоторые крупные российские магазины и маркетплейсы предлагают яйца белорусского производства. В ассортименте имеются обычные куриные, перепелиные и даже копченые В этом убедился корреспондент РИА Новости. В начале текущего года правительство РФ разрешило на период с 1 января по 30 июня 2024 года ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц. Эту меру ввели для сдерживания роста цен. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила на неделе, что 195 миллионов штук с начала года было ввезено из Белоруссии. По данным РИА Новости, например, в сервисе "Самокат" покупателям для заказа доступны куриные яйца категории С1 от белорусского агрокомбината "Дзержинский"— по цене в 129 рублей за десяток. В магазинах сетей "Азбука Вкуса" и "Метро" представлены перепелиные яйца из Белоруссии — за 182 и 159 рублей за 20 штук соответственно. Отмечается, что через Ozon Freshможно купить вареные в маринаде (223 рубля, 150 грамм) и копченые перепелиные яйца (299 рублей, 17 штук) из Белоруссии, а также обычные куриные, но при этом копченые яйца (4 штуки за 195 рублей). Кроме того, яйца белорусского производства представлены, например, и в "Ашане", но в статусе "нет в наличии", сообщает агентство. В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в ГД заявил, что в 2023 году в стране была проблема с яйцами, но сейчас ее нет. Также и гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева указывала, что ситуация на рынке куриного яйца в настоящее время стабильна. По ее словам, торговые сети обеспечены яйцами, их нехватка на рынке исключена.
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белоруссия, куриные яйца
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, куриные яйца
СМИ оценили ассортимент белорусских яиц в России
РИА Новости: в России можно купить различные белорусские яйца, даже копченые
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Некоторые крупные российские магазины и маркетплейсы предлагают яйца белорусского производства. В ассортименте имеются обычные куриные, перепелиные и даже копченые В этом убедился корреспондент РИА Новости.
В начале текущего года правительство РФ разрешило на период с 1 января по 30 июня 2024 года ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц. Эту меру ввели для сдерживания роста цен. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила на неделе, что 195 миллионов штук с начала года было ввезено из Белоруссии.
По данным РИА Новости, например, в сервисе "Самокат" покупателям для заказа доступны куриные яйца категории С1 от белорусского агрокомбината "Дзержинский"— по цене в 129 рублей за десяток. В магазинах сетей "Азбука Вкуса" и "Метро" представлены перепелиные яйца из Белоруссии — за 182 и 159 рублей за 20 штук соответственно.
Отмечается, что через Ozon Freshможно купить вареные в маринаде (223 рубля, 150 грамм) и копченые перепелиные яйца (299 рублей, 17 штук) из Белоруссии, а также обычные куриные, но при этом копченые яйца (4 штуки за 195 рублей). Кроме того, яйца белорусского производства представлены, например, и в "Ашане", но в статусе "нет в наличии", сообщает агентство.
В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в ГД заявил, что в 2023 году в стране была проблема с яйцами, но сейчас ее нет. Также и гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева указывала, что ситуация на рынке куриного яйца в настоящее время стабильна. По ее словам, торговые сети обеспечены яйцами, их нехватка на рынке исключена.
Назван один продукт, который вскоре резко подорожает в России