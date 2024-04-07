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"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС

"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС - 07.04.2024, ПРАЙМ

"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС

"Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на произошедшее. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T18:13+0300

2024-04-07T18:13+0300

2024-04-07T18:14+0300

энергетика

запорожская аэс

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. "Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на произошедшее. "Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", — говорится в официальном заявлении госкорпорации. В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.

https://1prime.ru/20240405/zaes-847119377.html

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запорожская аэс, всу, росатом, магатэ