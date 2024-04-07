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"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС - 07.04.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС
"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС - 07.04.2024, ПРАЙМ
"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС
"Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на произошедшее. | 07.04.2024, ПРАЙМ
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2024-04-07T18:14+0300
энергетика
запорожская аэс
всу
росатом
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. "Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на произошедшее. "Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", — говорится в официальном заявлении госкорпорации. В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
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запорожская аэс, всу, росатом, магатэ
Энергетика, Запорожская АЭС, ВСУ, Росатом, МАГАТЭ
18:13 07.04.2024 (обновлено: 18:14 07.04.2024)
 
"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС

"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. "Росатом" назвал беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС и призвал руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на произошедшее.
"Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", — говорится в официальном заявлении госкорпорации.
В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.
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Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭСВСУРосатомМАГАТЭ
 
 
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