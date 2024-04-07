https://1prime.ru/20240407/zaes-847160186.html
Мир должен отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила Захарова
Мир должен отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила Захарова - 07.04.2024, ПРАЙМ
Мир должен отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила Захарова
Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T20:05+0300
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?", — отметила Захарова.Она также подчеркнула,что мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на "акт ядерного терроризма" со стороны Киевского режима.Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.
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Происшествия, Запорожская АЭС, Мария Захарова, Киев, МАГАТЭ
Мир должен отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила Захарова
Захарова: мир должен отреагировать на террористическую атаку Киева на ЗАЭС
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?", — отметила Захарова.
Она также подчеркнула,что мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на "акт ядерного терроризма" со стороны Киевского режима.
"Росатом" призвал руководство МАГАТЭ и ЕС реагировать на удары ВСУ по ЗАЭС
Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.