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Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС
Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС - 07.04.2024, ПРАЙМ
Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС
Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T22:45+0300
2024-04-07T22:45+0300
2024-04-07T22:45+0300
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). "Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС", — приводит слова Юсова издание "Украинская правда". Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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украина, магатэ
Энергетика, УКРАИНА, МАГАТЭ
Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС
Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской атомной электростанции
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
"Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС", — приводит слова Юсова издание "Украинская правда".
Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены.
Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.