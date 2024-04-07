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Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС - 07.04.2024, ПРАЙМ
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Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС
Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС - 07.04.2024, ПРАЙМ
Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС
Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T22:45+0300
2024-04-07T22:45+0300
энергетика
украина
магатэ
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). "Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС", — приводит слова Юсова издание "Украинская правда". Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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украина, магатэ
Энергетика, УКРАИНА, МАГАТЭ
22:45 07.04.2024
 
Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС

Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской атомной электростанции

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
"Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС", — приводит слова Юсова издание "Украинская правда".
Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.
В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
Мир должен отреагировать на акт ядерного терроризма Киева, заявила Захарова
20:05
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены.
Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
 
ЭнергетикаУКРАИНАМАГАТЭ
 
 
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