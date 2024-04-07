https://1prime.ru/20240407/zaes-847162188.html

Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС

Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС - 07.04.2024, ПРАЙМ

Киев попытался откреститься от ударов по Запорожской АЭС

Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T22:45+0300

2024-04-07T22:45+0300

2024-04-07T22:45+0300

энергетика

украина

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/83790/54/837905412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a24830e1f3a99c07ba2e18bd75942908.jpg

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов попытался откреститься от причастности Киева к ударам по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). "Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории… ЗАЭС", — приводит слова Юсова издание "Украинская правда". Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://1prime.ru/20240407/zaes-847160186.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, магатэ