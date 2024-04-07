https://1prime.ru/20240407/zaes-847162495.html

МАГАТЭ впервые с 2022 года зафиксировало попадания в оболочку реактора ЗАЭС

МАГАТЭ впервые с 2022 года зафиксировало попадания в оболочку реактора ЗАЭС - 07.04.2024, ПРАЙМ

МАГАТЭ впервые с 2022 года зафиксировало попадания в оболочку реактора ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T23:16+0300

2024-04-07T23:16+0300

2024-04-07T23:16+0300

энергетика

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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые с ноября 2022 года зафиксировало как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки реактора Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. "Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил пять основных принципов, позволяющих избежать серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, миссия МАГАТЭ по оказанию содействия и помощи подтвердила как минимум три прямых попадания в основную защитную оболочку. Этого не должно происходить", — написал Гросси на своей странице в социальной сети Х. Он также подчеркнул, что никто не сможет получить военной или политической выгоды от атак на ядерные объекты. Гросси в 2023 году предложил СБ ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы. Ранее в воскресенье беспилотники-камикадзе ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксированы в районе столовой, а также в районе грузового порта, сообщили ранее на станции.В госкорпорации "Росатом" отметили, что категорически осуждают атаку объектов Запорожской АЭС. Корпорация также призывает руководство МАГАТЭ, главу организации Рафаэля Гросси и правительства стран Европейского Союза отреагировать на угрозу безопасности ЗАЭС и осудить попытку эскалации конфликта вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.

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