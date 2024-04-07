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"Вгоняет в депрессию". На Украине призвали Зеленского молчать - 07.04.2024, ПРАЙМ
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"Вгоняет в депрессию". На Украине призвали Зеленского молчать
"Вгоняет в депрессию". На Украине призвали Зеленского молчать - 07.04.2024, ПРАЙМ
"Вгоняет в депрессию". На Украине призвали Зеленского молчать
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует молчать о положении страны, так как его заявления порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий... | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T22:20+0300
2024-04-07T22:20+0300
политика
владимир зеленский
украина
сша
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует молчать о положении страны, так как его заявления порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала "Прямой"."Мы ждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет. Президент должен или молчать, или не объявлять такие вещи публично", — считает дипломат.Щербак отметил, что подобными заявлениями Зеленский пытается вызвать тревогу у западных стран, однако это только вгоняет в депрессию граждан Украины. По мнению посла, высказывать негодование сложившейся на фронте ситуацией Зеленскому нужно в личной беседе с лидером США.Ранее Зеленский предупредил, что Украина может не только проиграть в конфликте с Россией, но и потерять свою страну, если США перестанут ей помогать. Он также обратился к лидерам общественного мнения на Западе с просьбой активнее доносить до национальных правительств позицию Киева по вопросу финансирования Украины.
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владимир зеленский, украина, сша, сво
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США, СВО
22:20 07.04.2024
 
"Вгоняет в депрессию". На Украине призвали Зеленского молчать

Дипломат Щербак: речи Зеленского о положении Украины вгоняют граждан в депрессию

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует молчать о положении страны, так как его заявления порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала "Прямой".
"Мы ждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет. Президент должен или молчать, или не объявлять такие вещи публично", — считает дипломат.
Щербак отметил, что подобными заявлениями Зеленский пытается вызвать тревогу у западных стран, однако это только вгоняет в депрессию граждан Украины. По мнению посла, высказывать негодование сложившейся на фронте ситуацией Зеленскому нужно в личной беседе с лидером США.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
Зеленский признал, что Украина проиграет в конфликте без поддержки США
17:36
Ранее Зеленский предупредил, что Украина может не только проиграть в конфликте с Россией, но и потерять свою страну, если США перестанут ей помогать. Он также обратился к лидерам общественного мнения на Западе с просьбой активнее доносить до национальных правительств позицию Киева по вопросу финансирования Украины.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАСШАСВО
 
 
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