https://1prime.ru/20240407/zelenskiy-847161945.html

"Вгоняет в депрессию". На Украине призвали Зеленского молчать

"Вгоняет в депрессию". На Украине призвали Зеленского молчать - 07.04.2024, ПРАЙМ

"Вгоняет в депрессию". На Украине призвали Зеленского молчать

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует молчать о положении страны, так как его заявления порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T22:20+0300

2024-04-07T22:20+0300

2024-04-07T22:20+0300

политика

владимир зеленский

украина

сша

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/84183/33/841833391_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f6609ab1411e65d509da3054607eadc1.jpg

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует молчать о положении страны, так как его заявления порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала "Прямой"."Мы ждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет. Президент должен или молчать, или не объявлять такие вещи публично", — считает дипломат.Щербак отметил, что подобными заявлениями Зеленский пытается вызвать тревогу у западных стран, однако это только вгоняет в депрессию граждан Украины. По мнению посла, высказывать негодование сложившейся на фронте ситуацией Зеленскому нужно в личной беседе с лидером США.Ранее Зеленский предупредил, что Украина может не только проиграть в конфликте с Россией, но и потерять свою страну, если США перестанут ей помогать. Он также обратился к лидерам общественного мнения на Западе с просьбой активнее доносить до национальных правительств позицию Киева по вопросу финансирования Украины.

https://1prime.ru/20240407/porazhenie-847158402.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, сша, сво