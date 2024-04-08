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В РФ впервые с ноября 2022 года продали больше российских акций, чем купили
В РФ впервые с ноября 2022 года продали больше российских акций, чем купили - 08.04.2024, ПРАЙМ
В РФ впервые с ноября 2022 года продали больше российских акций, чем купили
Физлица в РФ в марте впервые с ноября 2022 года перешли к продажам российских акций, они превысили покупки на 37 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:04+0300
2024-04-08T16:04+0300
2024-04-08T16:04+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Физлица в РФ в марте впервые с ноября 2022 года перешли к продажам российских акций, они превысили покупки на 37 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России за март 2024 года. В феврале физлица купили российских акций на 2,2 миллиарда рублей больше, чем продали, сообщал ранее ЦБ. "На рынке акций продолжается рост. Индекс Мосбиржи по итогам марта вырос на 2,3%, достигнув в середине месяца максимального за два последних года значения (3332,6 пункта). Розничные инвесторы впервые с ноября 2022 года перешли к нетто-продажам акций и стали крупнейшими нетто-продавцами в марте (продали акций на 37 миллиардов рублей)", - говорится в обзоре. "Основные покупки на рынке акций совершали НФО за счет собственных средств, купившие акций на сумму 18,6 миллиарда рублей. Продолжили совершать покупки и кредитные организации: СЗКО и прочие банки купили ценных бумаг на 10,4 и 10,9 миллиарда соответственно", - указывается там же.
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акции, россия, физлица
Банк России, Акции, РОССИЯ, физлица
В РФ впервые с ноября 2022 года продали больше российских акций, чем купили
ЦБ: физлица в марте впервые с ноября 2022 г продали больше российских акций, чем купили
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Физлица в РФ в марте впервые с ноября 2022 года перешли к продажам российских акций, они превысили покупки на 37 миллиардов рублей, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России за март 2024 года.
В феврале физлица купили российских акций на 2,2 миллиарда рублей больше, чем продали, сообщал ранее ЦБ.
"На рынке акций продолжается рост. Индекс Мосбиржи по итогам марта вырос на 2,3%, достигнув в середине месяца максимального за два последних года значения (3332,6 пункта). Розничные инвесторы впервые с ноября 2022 года перешли к нетто-продажам акций и стали крупнейшими нетто-продавцами в марте (продали акций на 37 миллиардов рублей)", - говорится в обзоре.
"Основные покупки на рынке акций совершали НФО за счет собственных средств, купившие акций на сумму 18,6 миллиарда рублей. Продолжили совершать покупки и кредитные организации: СЗКО и прочие банки купили ценных бумаг на 10,4 и 10,9 миллиарда соответственно", - указывается там же.
"Роснефть" возобновила программу обратного выкупа акций