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Производство алкоголя в России выросло на 17,3 процента

Производство алкоголя в России выросло на 17,3 процента - 08.04.2024, ПРАЙМ

Производство алкоголя в России выросло на 17,3 процента

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-марте 2024 года выросло в России на 17,3% по сравнению с... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T08:47+0300

2024-04-08T08:47+0300

2024-04-08T08:47+0300

экономика

алкоголь

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-марте 2024 года выросло в России на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 42,707 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 8,5%, до 23,548 миллиона дал. В том числе производство водки выросло на 3,1%, до 15,949 миллиона дал. Коньячные предприятия выпустили 1,89 миллиона дал продукции, что на 6,5% больше год к году. Производство виноградного вина в январе-марте выросло на 25,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 7,125 миллиона дал. Объем производства игристых вин за этот период подскочил на 42,7%, до 3,248 миллиона дал, плодовых - увеличился на 53,8%, до 3,147 миллиона дал. Также выросло производство ликерных вин - на 36,4% год к году, до 379,5 тысячи дал. Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 18,5% больше, чем за январь-март 2023 года - 5,16 миллиона дал.

https://1prime.ru/20240405/alkogol-847121080.html

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алкоголь