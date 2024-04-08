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И нефть не помогла. Российский рынок проседает - 08.04.2024, ПРАЙМ
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И нефть не помогла. Российский рынок проседает
И нефть не помогла. Российский рынок проседает - 08.04.2024, ПРАЙМ
И нефть не помогла. Российский рынок проседает
Российский рынок акций в пятницу немного ослаб после девяти сессий беспрерывного роста. Индекс Мосбиржи снизился на 0,36%, до 3395,37 п., индекс РТС просел на... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T08:48+0300
2024-04-08T08:48+0300
индекс мосбиржи
мнения аналитиков
акции
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу немного ослаб после девяти сессий беспрерывного роста. Индекс Мосбиржи снизился на 0,36%, до 3395,37 п., индекс РТС просел на 0,67%, до 1155,91 п. на фоне ослабления рубля к корзине валют.Котировки Brent обновляют многомесячные максимумы. Причиной для повышения котировок в пятницу могли стать прогнозы синоптиков об активном сезоне ураганов в Атлантике, которые могут привести к приостановке нефтедобычи в Мексиканском заливе, на который приходится 15% общего объема добычи нефти в США. Потенциальное сокращение добычи со стороны США в сочетании с мерами членов ОПЕК+ может привести к дефициту предложения на рынке и росту цен на нефть.Госдума предложила ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 года в размере 78 тыс. руб. за килограмм золота. По нашим оценкам, эффект для публичных золотодобытчиков окажется незначительным, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке драгметалла. Доля потенциального НДПИ от выручки за 2023 год составляет 1,5% у Полюса, 1,5% у ЮГК и 1,1% у Селигдара.Акционеры ЭсЭфАй одобрили уменьшение уставного капитала путем погашения 55% акций холдинга. В связи с этим мы повышаем справедливую оценку холдинга до диапазона 2305-2529 руб. за одну акцию, принимая во внимание дисконт 25% к внутренней стоимости частей холдинга.В пятницу МФК "Займер" начал сбор заявок на участие в IPO. Компания установила ценовой диапазон размещения на уровне 235-270 руб. за акцию, что предполагает оценку в размере 23,5-27 млрд руб. Компания рассчитывает привлечь 3 млрд руб. Начало торгов ожидается 12 апреля. У бумаг будет третий уровень листинга, тикер - ZAYM.Сегодня будут возобновлены торги акциями Норникеля после конвертации бумаг в отношении 100 к 1. Кроме того, финансовые результаты за 2023 год по МСФО опубликуют АФК "Система" и Globaltrans.
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индекс мосбиржи, мнения аналитиков, акции
индекс Мосбиржи, Мнения аналитиков, Акции
08:48 08.04.2024
 

И нефть не помогла. Российский рынок проседает

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу немного ослаб после девяти сессий беспрерывного роста. Индекс Мосбиржи снизился на 0,36%, до 3395,37 п., индекс РТС просел на 0,67%, до 1155,91 п. на фоне ослабления рубля к корзине валют.
Котировки Brent обновляют многомесячные максимумы. Причиной для повышения котировок в пятницу могли стать прогнозы синоптиков об активном сезоне ураганов в Атлантике, которые могут привести к приостановке нефтедобычи в Мексиканском заливе, на который приходится 15% общего объема добычи нефти в США. Потенциальное сокращение добычи со стороны США в сочетании с мерами членов ОПЕК+ может привести к дефициту предложения на рынке и росту цен на нефть.
Госдума предложила ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 года в размере 78 тыс. руб. за килограмм золота. По нашим оценкам, эффект для публичных золотодобытчиков окажется незначительным, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке драгметалла. Доля потенциального НДПИ от выручки за 2023 год составляет 1,5% у Полюса, 1,5% у ЮГК и 1,1% у Селигдара.
Акционеры ЭсЭфАй одобрили уменьшение уставного капитала путем погашения 55% акций холдинга. В связи с этим мы повышаем справедливую оценку холдинга до диапазона 2305-2529 руб. за одну акцию, принимая во внимание дисконт 25% к внутренней стоимости частей холдинга.
В пятницу МФК "Займер" начал сбор заявок на участие в IPO. Компания установила ценовой диапазон размещения на уровне 235-270 руб. за акцию, что предполагает оценку в размере 23,5-27 млрд руб. Компания рассчитывает привлечь 3 млрд руб. Начало торгов ожидается 12 апреля. У бумаг будет третий уровень листинга, тикер - ZAYM.
Сегодня будут возобновлены торги акциями Норникеля после конвертации бумаг в отношении 100 к 1. Кроме того, финансовые результаты за 2023 год по МСФО опубликуют АФК "Система" и Globaltrans.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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