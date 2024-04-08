Рынок застыл перед открытием нового сезона: совдир изменит все
Рынок застыл перед открытием нового сезона: совдир изменит все - 08.04.2024, ПРАЙМ
Рынок застыл перед открытием нового сезона: совдир изменит все
Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +1,8%, а валютный индекс РТС поднялся на +1,6%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:09+0300
2024-04-08T09:09+0300
2024-04-08T09:09+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +1,8%, а валютный индекс РТС поднялся на +1,6%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи отметки 92,5 рубля, почти не изменившись к закрытию торгов на прошлой неделе.Цены на нефть и ряд промышленных металлов выросли, что поддержало российский рынок акций. Котировки нефти марки BRENT достигли уровня выше $90. В конце недели американский доллар вновь перешел к росту, после публикации статистики по рынку труда в США, что может вызвать коррекцию на товарных рынках. Индекс доллара по отношению к шести базовым валютам вырастал до 104,7, хотя еще в четверг он находился на уровне ниже 104.На следующей неделе волатильность на российском рынке акций, вероятно, возрастет. С одной стороны, игроки могут захотеть зафиксировать прибыль в ожидании коррекции на товарных рынках, а с другой, - мы приближаемся к началу большого дивидендного сезона, когда инвесторы могут начать закладывать в цены акций возможные решения советов директоров крупных компаний.
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя завершилась ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +1,8%, а валютный индекс РТС поднялся на +1,6%. Курс доллара к пятнице оказался вблизи отметки 92,5 рубля, почти не изменившись к закрытию торгов на прошлой неделе.
Цены на нефть и ряд промышленных металлов выросли, что поддержало российский рынок акций. Котировки нефти марки BRENT достигли уровня выше $90. В конце недели американский доллар вновь перешел к росту, после публикации статистики по рынку труда в США, что может вызвать коррекцию на товарных рынках. Индекс доллара по отношению к шести базовым валютам вырастал до 104,7, хотя еще в четверг он находился на уровне ниже 104.
На следующей неделе волатильность на российском рынке акций, вероятно, возрастет. С одной стороны, игроки могут захотеть зафиксировать прибыль в ожидании коррекции на товарных рынках, а с другой, - мы приближаемся к началу большого дивидендного сезона, когда инвесторы могут начать закладывать в цены акций возможные решения советов директоров крупных компаний.
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