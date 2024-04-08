Рубль на позитиве. Нефть и золото сделали свое дело
Рубль на позитиве. Нефть и золото сделали свое дело - 08.04.2024, ПРАЙМ
Рубль на позитиве. Нефть и золото сделали свое дело
Индекс Мосбиржи остается в годовом восходящем тренде на двухлетних максимумах. На днях было выше 3400 п. А замедление на подъеме относим к технической... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:58+0300
2024-04-08T09:58+0300
2024-04-08T09:58+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи остается в годовом восходящем тренде на двухлетних максимумах. На днях было выше 3400 п. А замедление на подъеме относим к технической перекупленности и необходимости выпустить пар. Вероятно, нас ожидает "плоская коррекция" — ограниченное краткосрочное снижение индекса в русле долгосрочной восходящей формации. Если оценивать по максимуму, то глубина не должна превысить 3340 п., это 1,5% от текущих. А далее ориентиром вверх к майским праздникам выступает область 3470 п. — пик февральского отскока 2022 г., что сейчас будет сопротивлением.Внимательно следим за динамикой акций Газпрома — на прошлой неделе прошел сильный импульс вверх на очень большом объеме, обычно, это лишь первый сигнал. Есть вероятность усиления вверх, но для этого нужны вводные по дивидендам и прогрессу с китайским газопроводом. В принципе в апреле-мае они могут появиться, а отыгрывать ожидания участники рынка могут даже на опережение.У рубля все по-прежнему — низкая волатильность, валютная стабильность. Факторы крепости нацвалюты те же — жесткая ДКП, что сдерживает спрос на валюту под импорт, и нормативы репатриации выручки экспортеров, что расширяют общее предложение валюты на рынке. Да еще и сырьевые цены за последнее время обновили годовые (нефть) и исторические максимумы (золото), а это позитив для валюты страны-экспортера.
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи остается в годовом восходящем тренде на двухлетних максимумах. На днях было выше 3400 п. А замедление на подъеме относим к технической перекупленности и необходимости выпустить пар. Вероятно, нас ожидает "плоская коррекция" — ограниченное краткосрочное снижение индекса в русле долгосрочной восходящей формации. Если оценивать по максимуму, то глубина не должна превысить 3340 п., это 1,5% от текущих. А далее ориентиром вверх к майским праздникам выступает область 3470 п. — пик февральского отскока 2022 г., что сейчас будет сопротивлением.
Внимательно следим за динамикой акций Газпрома — на прошлой неделе прошел сильный импульс вверх на очень большом объеме, обычно, это лишь первый сигнал. Есть вероятность усиления вверх, но для этого нужны вводные по дивидендам и прогрессу с китайским газопроводом. В принципе в апреле-мае они могут появиться, а отыгрывать ожидания участники рынка могут даже на опережение.
У рубля все по-прежнему — низкая волатильность, валютная стабильность. Факторы крепости нацвалюты те же — жесткая ДКП, что сдерживает спрос на валюту под импорт, и нормативы репатриации выручки экспортеров, что расширяют общее предложение валюты на рынке. Да еще и сырьевые цены за последнее время обновили годовые (нефть) и исторические максимумы (золото), а это позитив для валюты страны-экспортера.
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