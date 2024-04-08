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Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах - 08.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах
Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение принять меры по обеспечению бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:59+0300
2024-04-08T09:59+0300
2024-04-08T09:59+0300
экономика
мобильная связь
поручение путина
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение принять меры по обеспечению бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров", — сказано в тексте поручений. Первый доклад необходимо представить до 1 декабря 2024 года и далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Алексей Цыденов.
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мобильная связь, поручение путина
Экономика, мобильная связь, поручение Путина
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах
Путин поручил принять меры для бесперебойного предоставления услуг связи на автодорогах
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение принять меры по обеспечению бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров", — сказано в тексте поручений.
Первый доклад необходимо представить до 1 декабря 2024 года и далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Алексей Цыденов.
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