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Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах - 08.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах

Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение принять меры по обеспечению бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T09:59+0300

2024-04-08T09:59+0300

2024-04-08T09:59+0300

экономика

мобильная связь

поручение путина

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ поручение принять меры по обеспечению бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров", — сказано в тексте поручений. Первый доклад необходимо представить до 1 декабря 2024 года и далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Алексей Цыденов.

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мобильная связь, поручение путина