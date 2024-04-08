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В АТОР оценили идею создания аналога Шенгенской зоны в Юго-Восточной Азии
В АТОР оценили идею создания аналога Шенгенской зоны в Юго-Восточной Азии - 08.04.2024, ПРАЙМ
В АТОР оценили идею создания аналога Шенгенской зоны в Юго-Восточной Азии
Если в Юго-Восточной Азии будет создан аналог Шенгенской зоны, то это не увеличит туристический поток из России, так как для граждан РФ въезд в большинство этих | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:04+0300
2024-04-08T12:04+0300
2024-04-08T12:04+0300
россия
шенгенская зона
юго-восточная азия
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Если в Юго-Восточной Азии будет создан аналог Шенгенской зоны, то это не увеличит туристический поток из России, так как для граждан РФ въезд в большинство этих стран сейчас и так безвизовый, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин обсуждает с другими странами Юго-Восточной Азии возможность создания аналога Шенгенской зоны в регионе, сообщило в воскресенье агентство Блумберг. Уточняется, что в обсуждении принимают участие Таиланд, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Вьетнам. "Для российских туристов эта идея имеет такой же нулевой смысл, как обсуждение аналога "шенгена" на Ближнем Востоке. Для нас эти страны и так являются безвизовыми, поэтому актуальности нет для нас. Плюс, я думаю, что Азия не договорится. Там слишком разные политические режимы и никакого увеличения турпотока из России это точно не даст", - сказал Мурадян. С его мнением согласилась и коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко. "Российским туристам на данный момент такая идея совсем не актуальна. В Таиланд, Вьетнам, Малайзию и Лаос мы путешествуем без визы. Для въезда в Камбожду необходимо оформить визу на границе за 30 долларов, однако по сравнению с Таиландом и Вьетнамом туристический поток по этому направлению очень скромный и как правило путешественники готовы оплачивать визовый сбор, а с Мьянмой сейчас действует безвизовое соглашение", - сказала она. По мнению Ткаченко, если подобная инициатива будет принята, то российские туроператоры "смогут формировать более интересные пакетные туры, предлагая туристам посетить за одну поездку несколько стран".
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россия, шенгенская зона, юго-восточная азия
РОССИЯ, Шенгенская зона, юго-восточная Азия
В АТОР оценили идею создания аналога Шенгенской зоны в Юго-Восточной Азии
АТОР: создание аналога Шенгенской зоны в Юго-Восточной Азии не увеличит турпоток из РФ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Если в Юго-Восточной Азии будет создан аналог Шенгенской зоны, то это не увеличит туристический поток из России, так как для граждан РФ въезд в большинство этих стран сейчас и так безвизовый, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин обсуждает с другими странами Юго-Восточной Азии возможность создания аналога Шенгенской зоны в регионе, сообщило в воскресенье агентство Блумберг. Уточняется, что в обсуждении принимают участие Таиланд, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма и Вьетнам.
"Для российских туристов эта идея имеет такой же нулевой смысл, как обсуждение аналога "шенгена" на Ближнем Востоке. Для нас эти страны и так являются безвизовыми, поэтому актуальности нет для нас. Плюс, я думаю, что Азия не договорится. Там слишком разные политические режимы и никакого увеличения турпотока из России это точно не даст", - сказал Мурадян.
С его мнением согласилась и коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко. "Российским туристам на данный момент такая идея совсем не актуальна. В Таиланд, Вьетнам, Малайзию и Лаос мы путешествуем без визы. Для въезда в Камбожду необходимо оформить визу на границе за 30 долларов, однако по сравнению с Таиландом и Вьетнамом туристический поток по этому направлению очень скромный и как правило путешественники готовы оплачивать визовый сбор, а с Мьянмой сейчас действует безвизовое соглашение", - сказала она.
По мнению Ткаченко, если подобная инициатива будет принята, то российские туроператоры "смогут формировать более интересные пакетные туры, предлагая туристам посетить за одну поездку несколько стран".
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