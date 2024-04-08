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Российские банки выдали рекордный объем автокредитов - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Российские банки выдали рекордный объем автокредитов
Российские банки выдали рекордный объем автокредитов - 08.04.2024, ПРАЙМ
Российские банки выдали рекордный объем автокредитов
Российские банки в первом квартале выдали рекордный за всю историю объем автокредитов – 520 миллиардов рублей, при этом результаты марта также оказались... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:03+0300
2024-04-08T09:03+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российские банки в первом квартале выдали рекордный за всю историю объем автокредитов – 520 миллиардов рублей, при этом результаты марта также оказались рекордными и составили 220 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "Всего за январь-март россияне получили на покупку автомобилей свыше 520 миллиардов рублей – в два раза больше, чем год назад. В первом квартале спрос россиян на автокредиты стал максимально высоким в истории рынка. В январе-феврале катализаторами выступили сезонные акции и скидки на новые автомобили, которые в этом году были гораздо привлекательнее, чем обычно", - указывается в сообщении.В марте, по данным банка, российский рынок автокредитования обновил рекорд предыдущего месяца. По оценке ВТБ, в этот период российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей максимальные в истории 220 миллиардов рублей. Это почти на 30% превышает итоги февраля и более чем в два раза – прошлогоднего марта. Мощный импульс в первый весенний месяц рынок получил на фоне ожидаемого роста цен из-за новых условий начисления утильсбора: многие заёмщики спешили провести сделку до вступления их в силу, пояснил вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий. В ВТБ в первом квартале автокредиты получили 88,6 тысячи заемщиков на 120,6 миллиарда рублей. Результат в 4,8 раза по количеству и более чем в пять раз по объему превысил итоги за сопоставимый период 2023 года. Основной спрос заемщиков банка по-прежнему сфокусирован на рынке машин с пробегом, в то же время на фоне наполнения авторынка новыми брендами растет доля новых транспортных средств, указали в банке. Так, в структуре мартовских выдач ВТБ на подержанные авто пришлось 69% против 74% в начале года. Наибольший интерес заемщиков, предпочитающих машины с пробегом, вызывают корейские и российские бренды. При этом клиенты, приобретающие новые авто, чаще делают выбор в пользу китайских машин, рассказали в банке.
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россия, банки, новости
Экономика, РОССИЯ, Банки, Новости
09:03 08.04.2024
 
Российские банки выдали рекордный объем автокредитов

ВТБ: банки РФ в первом квартале выдали рекордные 520 млрд руб автокредитов – ВТБ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российские банки в первом квартале выдали рекордный за всю историю объем автокредитов – 520 миллиардов рублей, при этом результаты марта также оказались рекордными и составили 220 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
"Всего за январь-март россияне получили на покупку автомобилей свыше 520 миллиардов рублей – в два раза больше, чем год назад. В первом квартале спрос россиян на автокредиты стал максимально высоким в истории рынка. В январе-феврале катализаторами выступили сезонные акции и скидки на новые автомобили, которые в этом году были гораздо привлекательнее, чем обычно", - указывается в сообщении.
В марте, по данным банка, российский рынок автокредитования обновил рекорд предыдущего месяца. По оценке ВТБ, в этот период российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей максимальные в истории 220 миллиардов рублей. Это почти на 30% превышает итоги февраля и более чем в два раза – прошлогоднего марта.
Мощный импульс в первый весенний месяц рынок получил на фоне ожидаемого роста цен из-за новых условий начисления утильсбора: многие заёмщики спешили провести сделку до вступления их в силу, пояснил вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.
В ВТБ в первом квартале автокредиты получили 88,6 тысячи заемщиков на 120,6 миллиарда рублей. Результат в 4,8 раза по количеству и более чем в пять раз по объему превысил итоги за сопоставимый период 2023 года. Основной спрос заемщиков банка по-прежнему сфокусирован на рынке машин с пробегом, в то же время на фоне наполнения авторынка новыми брендами растет доля новых транспортных средств, указали в банке. Так, в структуре мартовских выдач ВТБ на подержанные авто пришлось 69% против 74% в начале года.
Наибольший интерес заемщиков, предпочитающих машины с пробегом, вызывают корейские и российские бренды. При этом клиенты, приобретающие новые авто, чаще делают выбор в пользу китайских машин, рассказали в банке.
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