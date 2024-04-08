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ЦБ получил заявки от бизнеса на тест ЦФА при внешнеэкономических расчетах
ЦБ получил заявки от бизнеса на тест ЦФА при внешнеэкономических расчетах - 08.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ получил заявки от бизнеса на тест ЦФА при внешнеэкономических расчетах
Банк России получил три заявки от бизнеса на то, чтобы попробовать цифровые финансовые активы (ЦФА) при расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности,... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:32+0300
2024-04-08T11:32+0300
2024-04-08T11:38+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России получил три заявки от бизнеса на то, чтобы попробовать цифровые финансовые активы (ЦФА) при расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности, рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова."Я должна сказать, что у нас сейчас уже три заявки от бизнеса, которые хотели бы это попробовать", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы, комментируя вопрос об использовании ЦФА в расчетах при внешнеэкономической деятельности.
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Банк России, РОССИЯ, Новости
ЦБ получил заявки от бизнеса на тест ЦФА при внешнеэкономических расчетах
ЦБ получил три заявки от бизнеса на тест ЦФА при внешнеэкономических расчетах
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Банк России получил три заявки от бизнеса на то, чтобы попробовать цифровые финансовые активы (ЦФА) при расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности, рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
"Я должна сказать, что у нас сейчас уже три заявки от бизнеса, которые хотели бы это попробовать", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы, комментируя вопрос об использовании ЦФА в расчетах при внешнеэкономической деятельности.