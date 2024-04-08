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ЦБ заявил о снижении доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки

ЦБ заявил о снижении доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки - 08.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ заявил о снижении доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки

Доля потребительских кредитов с крайне высоким показателем долговой нагрузки - выше 80% - начала снижаться, в этом году замедление продолжится, сказала глава ЦБ | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:37+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Доля потребительских кредитов с крайне высоким показателем долговой нагрузки - выше 80% - начала снижаться, в этом году замедление продолжится, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Доля потребительских кредитов с крайне высоким показателем долговой нагрузки начала снижаться. Например, с нагрузкой, когда люди платят больше 80% своих доходов на обслуживание кредитов, доля их в выдачах снизилась с 36% до 17%. То есть это замедление. В этом году она продолжит замедляться", - сказала Набиуллина в ходе выступления на совместном заседании комитетов Госдумы, на котором рассматривается годовой отчет ЦБ за 2023 год. По ее словам, если смотреть в целом, то уровень долговой нагрузки стабильный, "находится в зеленой зоне". Граждане, как она отметила, направляют на платежи в среднем по кредитам 11% своих доходов. "Однако у части заемщиков долговая нагрузка растет. У нас 13 миллионов человек имеют три кредита и более, и на них приходится половина задолженности по розничным кредитам. ... Для борьбы с этим явлением мы в прошлом году начали использовать так называемые макропруденциальные лимиты, просто количественные ограничения на кредиты таким рискованным заемщикам", - добавила она. С января ЦБ ужесточил регулирование для заемщиков с показателем долговой нагрузки в 50-80%. Банки в течение первого квартала могли выдавать им лишь 25% вместо 30% от всех потребкредитов, это ограничение продлено и на второй квартал. Сильно закредитованным заемщикам, у которых долговая нагрузка выше 80%, лимит по потребкредитам сохранен на уровне 5% от объемов выдач за квартал. Одновременно для банков продолжает действовать лимит на выдачу потребкредитов на срок более пяти лет в 5%. ЦБ отмечал, что ужесточение регулирования приведет к тому, что по итогам 2024 года доля задолженности по кредитам с долговой нагрузкой более 80% снизится до 20% с 31%, о которых регулятор сообщал в ноябре.

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