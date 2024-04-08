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Счетная палата не выявила нарушений по итогам проверок счетов и операций ЦБ - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Счетная палата не выявила нарушений по итогам проверок счетов и операций ЦБ
Счетная палата не выявила нарушений по итогам проверок счетов и операций ЦБ - 08.04.2024, ПРАЙМ
Счетная палата не выявила нарушений по итогам проверок счетов и операций ЦБ
Счетная палата РФ по итогам проверки счетов и операций Банка России за 2023 год не установила нарушений законодательства, отражение операций в бухгалтерском... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:57+0300
2024-04-08T11:57+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Счетная палата РФ по итогам проверки счетов и операций Банка России за 2023 год не установила нарушений законодательства, отражение операций в бухгалтерском учете соответствует требованиям, сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе выступления на совместном заседании комитетов Госдумы, на котором рассматривался годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Результаты нашей ежегодной проверки счетов и операций Банка России, подпадающих под действие закона о государственной тайне, входят в состав годового отчета ЦБ. В соответствии с согласованным графиком Счетная палата завершила проверку счетов и операций Банка России за 2023 год в установленный срок. Проверенные нами средства составили значительные объемы: это - 85% активов, 48% доходов, 43% по обязательствам капитала и прибыли банков", - рассказала Изотова. "Мы подтверждаем, и это главный мой тезис, который я в рамках своего короткого выступления хотела бы доложить, полноту и достоверность отчетности ЦБ в той части, которая подлежит нашему аудиту. В ходе проверки не установлено нарушений действующего законодательства, отражение операций в бухгалтерском учете соответствует требованиям", - сказала она. Как отметила Изотова, по итогам проверок Счетная палата считает, что годовой отчет Банка России за 2023 год отражает состояние дел, которое сложилось четко в соответствии с реализацией полномочий. "Работу и достигнутые результаты оцениваем положительно", - констатировала она.
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Банк России, РОССИЯ, Счетная палата, Новости
11:57 08.04.2024
 
Счетная палата не выявила нарушений по итогам проверок счетов и операций ЦБ

Счетная палата не выявила нарушений по итогам проверок счетов и операций ЦБ за 2023 год

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Счетная палата РФ по итогам проверки счетов и операций Банка России за 2023 год не установила нарушений законодательства, отражение операций в бухгалтерском учете соответствует требованиям, сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе выступления на совместном заседании комитетов Госдумы, на котором рассматривался годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"Результаты нашей ежегодной проверки счетов и операций Банка России, подпадающих под действие закона о государственной тайне, входят в состав годового отчета ЦБ. В соответствии с согласованным графиком Счетная палата завершила проверку счетов и операций Банка России за 2023 год в установленный срок. Проверенные нами средства составили значительные объемы: это - 85% активов, 48% доходов, 43% по обязательствам капитала и прибыли банков", - рассказала Изотова.
"Мы подтверждаем, и это главный мой тезис, который я в рамках своего короткого выступления хотела бы доложить, полноту и достоверность отчетности ЦБ в той части, которая подлежит нашему аудиту. В ходе проверки не установлено нарушений действующего законодательства, отражение операций в бухгалтерском учете соответствует требованиям", - сказала она.
Как отметила Изотова, по итогам проверок Счетная палата считает, что годовой отчет Банка России за 2023 год отражает состояние дел, которое сложилось четко в соответствии с реализацией полномочий. "Работу и достигнутые результаты оцениваем положительно", - констатировала она.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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