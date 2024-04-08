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В Кремле оценили планы Германии создать военную базу в Литве
В Кремле оценили планы Германии создать военную базу в Литве - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили планы Германии создать военную базу в Литве
Немецкие планы по созданию в Литве к 2027 году военной базы рядом с границами России являются "продолжением нагнетания напряженности", заявил пресс-секретарь... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:36+0300
2024-04-08T12:36+0300
2024-04-08T12:43+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Немецкие планы по созданию в Литве к 2027 году военной базы рядом с границами России являются "продолжением нагнетания напряженности", заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее министерство обороны литвы сообщало о планах Берлина разместить в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. По словам главы литовского ведомства Лауринаса Касчюнаса, 8 апреля в Литву должны прибыть первые немецкие военные."Негативно. Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ, что требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности ", — ответил Песков на вопрос журналистов о его отношении к заявлениям о планах Германии создать военную базу в Литве.
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германия, литва, дмитрий песков
Политика, ГЕРМАНИЯ, ЛИТВА, Дмитрий Песков
В Кремле оценили планы Германии создать военную базу в Литве
Песков: планы ФРГ создать в Литве военную базу у границ РФ — "нагнетание напряженности"
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Немецкие планы по созданию в Литве к 2027 году военной базы рядом с границами России являются "продолжением нагнетания напряженности", заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее министерство обороны литвы сообщало о планах Берлина разместить в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. По словам главы литовского ведомства Лауринаса Касчюнаса, 8 апреля в Литву должны прибыть первые немецкие военные.
"Негативно. Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас у наших границ, что требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности ", — ответил Песков на вопрос журналистов о его отношении к заявлениям о планах Германии создать военную базу в Литве.
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