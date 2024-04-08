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Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва — Санкт-Петербург - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва — Санкт-Петербург - 08.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД, "Сбером", а также исполнительными органами субъектов РФ до 1 июля определить стоимость | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:55+0300
2024-04-08T10:55+0300
экономика
всм москва — санкт-петербург
билеты на поезд
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД, "Сбером", а также исполнительными органами субъектов РФ до 1 июля определить стоимость проезда для пассажиров и услуг перевозки багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Соответствующий перечень поручений опубликовали на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", публичного акционерного общества "Сбербанк России" и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации... определение стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали на основании рыночных (нерегулируемых) тарифов", — сказано в документе. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ноябре 2023 года президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин заявил РИА Новости, что пассажиры разбирают билеты в эконом-класс поезда "Сапсан", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, по 3,8-7 тысяч рублей и будут готовы платить 10-12 тысяч рублей за билет по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал в октябре 2023 года в интервью РИА Новости, что билет на поезд, который будет курсировать по ВСМ, будет стоить чуть дороже "Сапсана". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. ВСМ между Москвой и Петербургом должна стать пилотным проектом. Она сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов.
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всм москва — санкт-петербург, билеты на поезд
Экономика, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, билеты на поезд
10:55 08.04.2024
 
Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Путин поручил определить стоимость билетов на ВСМ Москва — Санкт-Петербург до 1 июля

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3 - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с РЖД, "Сбером", а также исполнительными органами субъектов РФ до 1 июля определить стоимость проезда для пассажиров и услуг перевозки багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Соответствующий перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", публичного акционерного общества "Сбербанк России" и заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации... определение стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали на основании рыночных (нерегулируемых) тарифов", — сказано в документе.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ноябре 2023 года президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин заявил РИА Новости, что пассажиры разбирают билеты в эконом-класс поезда "Сапсан", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, по 3,8-7 тысяч рублей и будут готовы платить 10-12 тысяч рублей за билет по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).
Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал в октябре 2023 года в интервью РИА Новости, что билет на поезд, который будет курсировать по ВСМ, будет стоить чуть дороже "Сапсана". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. ВСМ между Москвой и Петербургом должна стать пилотным проектом. Она сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут с нынешних 4 часов.
Строительство скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва - Петербург
09:54
 
ЭкономикаВСМ Москва — Санкт-Петербургбилеты на поезд
 
 
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