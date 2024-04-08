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Еще смертоноснее: Россия применила против ВСУ вакуумное оружие
Еще смертоноснее: Россия применила против ВСУ вакуумное оружие - 08.04.2024, ПРАЙМ
Еще смертоноснее: Россия применила против ВСУ вакуумное оружие
Россия, начав применять термобарические планирующие бомбы, сделала Су-34 более смертоносными. Это обеспечило большее преимущество перед ВСУ в огневой мощи,... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T11:13+0300
2024-04-08T11:13+0300
2024-04-08T11:13+0300
вооружения
авиабомбы
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия, начав применять термобарические планирующие бомбы, сделала Су-34 более смертоносными. Это обеспечило большее преимущество перед ВСУ в огневой мощи, пишет издание Military Watch Magazine.В издании напоминают, что 5 апреля ВС России применяли в зоне СВО 500-килограммовые планирующие бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками, которые идеально подходят для нейтрализации сильно укрепленных позиций противника. Снаряды сбрасывали с истребителей-бомбардировщиков Су-34."Использование термобарических боеголовок значительно повысило смертоносность вылетов Су-34 при ударах по укрепленным позициям. Показательно, что в России этот тип боеприпасов широко сравнивают с огнеметами из-за их специальной функции по расчистке траншей и бункеров", - добавляется в материалах.Полный текст читайте на ИноСМИ
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авиабомбы, россия, всу
Вооружения, Авиабомбы, РОССИЯ, ВСУ
Еще смертоноснее: Россия применила против ВСУ вакуумное оружие
MWM: бомбы ОДАБ-500 укрепили преимущество России перед ВСУ в огневой мощи