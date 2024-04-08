https://1prime.ru/20240408/bomby-847173667.html

Еще смертоноснее: Россия применила против ВСУ вакуумное оружие

Еще смертоноснее: Россия применила против ВСУ вакуумное оружие - 08.04.2024, ПРАЙМ

Еще смертоноснее: Россия применила против ВСУ вакуумное оружие

Россия, начав применять термобарические планирующие бомбы, сделала Су-34 более смертоносными. Это обеспечило большее преимущество перед ВСУ в огневой мощи,... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:13+0300

2024-04-08T11:13+0300

2024-04-08T11:13+0300

вооружения

авиабомбы

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россия, начав применять термобарические планирующие бомбы, сделала Су-34 более смертоносными. Это обеспечило большее преимущество перед ВСУ в огневой мощи, пишет издание Military Watch Magazine.В издании напоминают, что 5 апреля ВС России применяли в зоне СВО 500-килограммовые планирующие бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками, которые идеально подходят для нейтрализации сильно укрепленных позиций противника. Снаряды сбрасывали с истребителей-бомбардировщиков Су-34."Использование термобарических боеголовок значительно повысило смертоносность вылетов Су-34 при ударах по укрепленным позициям. Показательно, что в России этот тип боеприпасов широко сравнивают с огнеметами из-за их специальной функции по расчистке траншей и бункеров", - добавляется в материалах.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240407/zelenskiy-847161945.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиабомбы, россия, всу