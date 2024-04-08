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ЦБ хочет ужесточить ответственность банков в сфере борьбы с мошенниками

ЦБ хочет ужесточить ответственность банков в сфере борьбы с мошенниками - 08.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ хочет ужесточить ответственность банков в сфере борьбы с мошенниками

Банк России считает, что нужно увеличить ответственность банков в сфере борьбы с мошенничеством, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:13+0300

2024-04-08T11:13+0300

2024-04-08T11:26+0300

экономика

банки

мошенники

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Банк России считает, что нужно увеличить ответственность банков в сфере борьбы с мошенничеством, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."У нас, кстати, более активно выстраивается работа и координация с правоохранительными органами по взаимодействию нашему в борьбе с финансовым мошенничеством, обмениваемся информацией, созданы системы - в том числе когда передаются данные по счетам дроперов, банки должны их заблокировать", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы."Но нужно вводить и увеличивать ответственность банков. Экономический стимул для банков тоже должен быть про эффективность применения антифродовых (анимошеннических - ред.) процедур. У нас есть возможность и контроля за антифродовыми процедурами, но нужно увеличивать ответственность. Должно быть серьезно экономически - штрафы и так далее, чтобы финансовые институты были заинтересованы выстраивать эти процедуры", - добавила она.

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банки, мошенники