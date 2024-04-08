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В "Победе" задумались о предоставлении питания пассажирам

В "Победе" задумались о предоставлении питания пассажирам - 08.04.2024, ПРАЙМ

В "Победе" задумались о предоставлении питания пассажирам

Лоукостер "Победа" задумывается о том, чтобы предложить пассажирам легкие закуски и напитки на борту, рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Дмитрий... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T08:04+0300

2024-04-08T08:04+0300

2024-04-08T08:04+0300

экономика

авиаперевозки

авиакомпания победа

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" задумывается о том, чтобы предложить пассажирам легкие закуски и напитки на борту, рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук. В июне 2023 года "Победа" запустила услугу предоставления питания к выходу на посадку в самолет "Еда на гейт", она доступна к заказу при вылете из Москвы ("Внуково" и "Шереметьево"). Раньше у "Победы" не было питания на рейсах ни в каком виде, как и напитков (была доступна только вода). "Сервис "Еда на гейт", в принципе, оправдал наши ожидания – мы считаем его достаточно популярным. Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Речь идет об ограниченном ассортименте. Это будут закуски, напитки для перекуса. Особенность этой услуги в том, чтобы это не влияло на эффективность и наши технологические операции", – сказал Тыщук.Кроме того, лоукостер заинтересован в дальнейшем расширении парка за счет Boeing 737 при наличии предложений на рынке.Ранее "Победа" получила 42-е в своем парке судно - Boeing 737-800, поступивший в конце 2023 года и презентованный в новой спецливрее в апреле 2024 года. Самолет до этого эксплуатировался авиакомпанией Royal Flight."Наши услуги востребованы, занятость кресел растёт. 95% для зимнего сезона - это рекорд. Естественно, если бы у нас были возможности, мы бы обязательно расширили свой флот. Как только они будут появляться, мы будем над этим работать", - сказал Тыщук, отвечая на вопрос о приобретении новых самолетов, аналогичных по параметрам презентованному Boeing."В рамках переговоров по страховому урегулированию с иностранными лизингодателями был получен (Boeing 737-800 от Royal Flight - ред.) в финансовый лизинг", - уточнил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиаперевозки, авиакомпания победа