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В "Победе" задумались о предоставлении питания пассажирам
В "Победе" задумались о предоставлении питания пассажирам - 08.04.2024, ПРАЙМ
В "Победе" задумались о предоставлении питания пассажирам
Лоукостер "Победа" задумывается о том, чтобы предложить пассажирам легкие закуски и напитки на борту, рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Дмитрий... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T08:04+0300
2024-04-08T08:04+0300
2024-04-08T08:04+0300
экономика
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" задумывается о том, чтобы предложить пассажирам легкие закуски и напитки на борту, рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук. В июне 2023 года "Победа" запустила услугу предоставления питания к выходу на посадку в самолет "Еда на гейт", она доступна к заказу при вылете из Москвы ("Внуково" и "Шереметьево"). Раньше у "Победы" не было питания на рейсах ни в каком виде, как и напитков (была доступна только вода). "Сервис "Еда на гейт", в принципе, оправдал наши ожидания – мы считаем его достаточно популярным. Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Речь идет об ограниченном ассортименте. Это будут закуски, напитки для перекуса. Особенность этой услуги в том, чтобы это не влияло на эффективность и наши технологические операции", – сказал Тыщук.Кроме того, лоукостер заинтересован в дальнейшем расширении парка за счет Boeing 737 при наличии предложений на рынке.Ранее "Победа" получила 42-е в своем парке судно - Boeing 737-800, поступивший в конце 2023 года и презентованный в новой спецливрее в апреле 2024 года. Самолет до этого эксплуатировался авиакомпанией Royal Flight."Наши услуги востребованы, занятость кресел растёт. 95% для зимнего сезона - это рекорд. Естественно, если бы у нас были возможности, мы бы обязательно расширили свой флот. Как только они будут появляться, мы будем над этим работать", - сказал Тыщук, отвечая на вопрос о приобретении новых самолетов, аналогичных по параметрам презентованному Boeing."В рамках переговоров по страховому урегулированию с иностранными лизингодателями был получен (Boeing 737-800 от Royal Flight - ред.) в финансовый лизинг", - уточнил он.
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авиаперевозки, авиакомпания победа
Экономика, авиаперевозки, авиакомпания Победа
В "Победе" задумались о предоставлении питания пассажирам
Тыщук: "Победа" задумывается о том, чтобы предложить пассажирам закуски и напитки на борту
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" задумывается о том, чтобы предложить пассажирам легкие закуски и напитки на борту, рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук.
В июне 2023 года "Победа" запустила услугу предоставления питания к выходу на посадку в самолет "Еда на гейт", она доступна к заказу при вылете из Москвы ("Внуково" и "Шереметьево"). Раньше у "Победы" не было питания на рейсах ни в каком виде, как и напитков (была доступна только вода).
"Сервис "Еда на гейт", в принципе, оправдал наши ожидания – мы считаем его достаточно популярным. Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Речь идет об ограниченном ассортименте. Это будут закуски, напитки для перекуса. Особенность этой услуги в том, чтобы это не влияло на эффективность и наши технологические операции", – сказал Тыщук.
Кроме того, лоукостер заинтересован в дальнейшем расширении парка за счет Boeing 737 при наличии предложений на рынке.
Ранее "Победа" получила 42-е в своем парке судно - Boeing 737-800, поступивший в конце 2023 года и презентованный в новой спецливрее в апреле 2024 года. Самолет до этого эксплуатировался авиакомпанией Royal Flight.
"Наши услуги востребованы, занятость кресел растёт. 95% для зимнего сезона - это рекорд. Естественно, если бы у нас были возможности, мы бы обязательно расширили свой флот. Как только они будут появляться, мы будем над этим работать", - сказал Тыщук, отвечая на вопрос о приобретении новых самолетов, аналогичных по параметрам презентованному Boeing.
"В рамках переговоров по страховому урегулированию с иностранными лизингодателями был получен (Boeing 737-800 от Royal Flight - ред.) в финансовый лизинг", - уточнил он.
Штрафы для авиакомпаний за задержку рейса выросли в четыре раза