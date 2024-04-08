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Дефицит бюджета России составил 607 миллиардов рублей за первый квартал

Дефицит бюджета России составил 607 миллиардов рублей за первый квартал - 08.04.2024, ПРАЙМ

Дефицит бюджета России составил 607 миллиардов рублей за первый квартал

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-март 2024 года, по предварительной оценке, составил 607 миллиардов рублей, или 0,3% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T09:02+0300

2024-04-08T09:02+0300

2024-04-08T09:02+0300

минфин рф

россия

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бюджет

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-март 2024 года, по предварительной оценке, составил 607 миллиардов рублей, или 0,3% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 79,1% - до 2,928 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 43,2%, до 5,791 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2024 года составил 8 719 миллиардов рублей, что на 53,5% выше объема поступления доходов в первом квартале 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета (+43% год к году), так и бюджетной системы в целом (+33% год к году) – наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам первого квартала 2024 года составил 9 326 миллиардов рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1% г/г. Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале-марте 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - отмечается в сообщении. Таким образом, следует, что дефицит федерального бюджета РФ за первый квартал 2024 года составил 607 миллиардов рублей, или 0,3% ВВП. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 5 791 миллиард рублей и увеличились на 43,2% год к году по сравнению с пониженной базой сравнения за аналогичный период прошлого года", - сообщает Минфин, указывая, что в целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам первого квартала 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете на 2024-2026 годы. Как уточняет министерство, поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам первого квартала выросли на 23,9% к уровню прошлого года (+35,1% год к году в марте) и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. "Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера", - добавили в Минфине. "Нефтегазовые доходы составили 2 928 миллиардов рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+79,1% год к году), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за 4-й квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье", - говорится в сообщении. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем, отметили в Минфине. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. "Динамика поступления доходов и финансирования расходов в первом квартале 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете", - отмечает Минфин.

https://1prime.ru/20240405/alkogol-847121080.html

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минфин рф, россия, дефицит бюджета, бюджет