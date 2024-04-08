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Минфин впервые сообщил о скачке доходов России в 2024 году

Минфин впервые сообщил о скачке доходов России в 2024 году - 08.04.2024, ПРАЙМ

Минфин впервые сообщил о скачке доходов России в 2024 году

Минфин посчитал доходы российского бюджета в первом квартале – они составили 8,7 триллиона рублей, что наполовину больше, чем годом ранее. Основной прирост... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:09+0300

2024-04-08T11:09+0300

2024-04-08T11:09+0300

финансы

минфин рф

доходы бюджета

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Минфин посчитал доходы российского бюджета в первом квартале – они составили 8,7 триллиона рублей, что наполовину больше, чем годом ранее. Основной прирост пришелся на нефтегазовые доходы, которые взлетели почти на 80%.Согласно предварительной оценке ведомства, объем доходов федерального бюджета в первом квартале 2024 года составил 8 719 миллиардов рублей, что на 53,5% выше объема поступления доходов в первом квартале 2023 года.Основной рост доходов по традиции обеспечивали нефтегазовые поступления. Они превысили аналогичный показатель прошлого года на 79,1% и достигли 2,9 триллиона рублей. Это произошло благодаря росту цен на российскую нефть и единовременному перечислению в бюджет доплаты по НДПИ за четвертый квартал прошлого года. Ожидается значительный их прирост к прогнозным показателям и в последующие месяцы.Ненефтегазовые доходы бюджета выросли на 43,2% до без малого 5,8 триллиона рублей. Во многом это произошло за счет перечислений единовременного характера. Оборотные налоги, включая НДС, выросли почти на 24%, превысив план. По оценке Минфина, объем и траектория их поступления значительно превышает динамику, заложенную в закон о бюджете на 2024-2026 годы. Это формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста, отметили в министерстве.Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.При этом расходы федерального бюджета за первый квартал, по оценке Минфина, составили 9,3 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1%. Ускорение объясняется оперативным заключением в феврале-марте ряда контрактов и авансовыми платежами по некоторым из них.Дефицит федерального бюджета РФ за первый квартал составил 607 миллиардов рублей, или 0,3% ВВП. Это на 1,5 триллиона рублей ниже, чем в первом квартале 2023 года.Динамика поступления доходов и исполнения расходов в первом квартале свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, делает вывод министерство.

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финансы, минфин рф, доходы бюджета