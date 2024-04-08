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МИД Китая ответил на слова Йеллен о последствиях за поддержку России

МИД Китая ответил на слова Йеллен о последствиях за поддержку России - 08.04.2024, ПРАЙМ

МИД Китая ответил на слова Йеллен о последствиях за поддержку России

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для компаний КНР за... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T10:32+0300

2024-04-08T10:32+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для компаний КНР за помощь России заявила, что соответствующие страны не должны очернять нормальные отношения Москвы и Пекина.Ранее Йеллен заявила на пресс-конференции в Пекине, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.“Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки”, - сказала Мао Нин.Китай продолжит поддерживать связи и с Россией, и с Украиной по вопросам украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможность контактов официальных лиц Пекина и Киева, аналогичных визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Лавров прибыл в Пекин с визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Мы продолжим по-своему содействовать мирным переговорам, а также поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину, чтобы способствовать скорейшему политическому разрешению украинского кризиса", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, планирует ли китайская сторона коммуникации с украинскими коллегами после визита Лаврова.Дипломат также отметила, что Китай всегда был привержен тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса.

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