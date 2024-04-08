https://1prime.ru/20240408/china-847171299.html
МИД Китая ответил на слова Йеллен о последствиях за поддержку России
МИД Китая ответил на слова Йеллен о последствиях за поддержку России - 08.04.2024, ПРАЙМ
МИД Китая ответил на слова Йеллен о последствиях за поддержку России
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для компаний КНР за... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:32+0300
2024-04-08T10:32+0300
2024-04-08T11:33+0300
политика
китай
россия
сша
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для компаний КНР за помощь России заявила, что соответствующие страны не должны очернять нормальные отношения Москвы и Пекина.Ранее Йеллен заявила на пресс-конференции в Пекине, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.“Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки”, - сказала Мао Нин.Китай продолжит поддерживать связи и с Россией, и с Украиной по вопросам украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможность контактов официальных лиц Пекина и Киева, аналогичных визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Лавров прибыл в Пекин с визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Мы продолжим по-своему содействовать мирным переговорам, а также поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину, чтобы способствовать скорейшему политическому разрешению украинского кризиса", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, планирует ли китайская сторона коммуникации с украинскими коллегами после визита Лаврова.Дипломат также отметила, что Китай всегда был привержен тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса.
https://1prime.ru/20240408/ssha-847170450.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сша, новости
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, США, Новости
МИД Китая ответил на слова Йеллен о последствиях за поддержку России
МИД КНР о словах Йеллен: страны не должны очернять нормальные отношения КНР и РФ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для компаний КНР за помощь России заявила, что соответствующие страны не должны очернять нормальные отношения Москвы и Пекина.
Ранее Йеллен заявила на пресс-конференции в Пекине, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.
“Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки”, - сказала Мао Нин.
Китай продолжит поддерживать связи и с Россией, и с Украиной по вопросам украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможность контактов официальных лиц Пекина и Киева, аналогичных визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что Лавров прибыл в Пекин с визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля и встретится с главой МИД КНР Ван И. Ожидается, что министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную тематику, в том числе украинский кризис и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Мы продолжим по-своему содействовать мирным переговорам, а также поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину, чтобы способствовать скорейшему политическому разрешению украинского кризиса", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, планирует ли китайская сторона коммуникации с украинскими коллегами после визита Лаврова.
Дипломат также отметила, что Китай всегда был привержен тому, чтобы играть конструктивную роль в прекращении огня и политическом урегулировании кризиса.
Минфин США пригрозил компаниям, поддерживающим Россию