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США опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, пишут СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
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США опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, пишут СМИ
США опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, пишут СМИ - 08.04.2024, ПРАЙМ
США опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, пишут СМИ
Соединенные Штаты опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, так как это может привести к новому витку напряженности в связях двух стран,... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:41+0300
2024-04-08T10:41+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, так как это может привести к новому витку напряженности в связях двух стран, передает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника."Если вы дадите китайцам "красную черту", они будут идти совсем близко к ней, разве что не пересекут ее", - приводит газета слова собеседника.Кроме этого, президент США Джо Байден планирует предупредить Китай о возможных последствиях его агрессивных действий в Южно-Китайском море на трехстороннем саммите с премьер-министром Японии и лидером Филиппин.Он выразит серьезную озабоченность ситуацией вокруг Второй Томасовой отмели, где береговая охрана Китая применила водометы против филиппинского судна снабжения в марте, говорится в тексте публикации.Чиновник заявил, что Китай недооценивает возможность эскалации и должен пересмотреть свою тактику, иначе он рискует получить серьезную обратную реакцию. Ранее также сообщалось, что Филиппины, США и Япония займут совместную позицию по инцидентам в Южно-Китайском море во время предстоящего трехстороннего саммита.
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сша, китай, новости
Политика, США, КИТАЙ, Новости
10:41 08.04.2024
 
США опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, пишут СМИ

FT: США опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с КНР из-за вероятной эскалации

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© AFP / Wang Zhao
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, так как это может привести к новому витку напряженности в связях двух стран, передает газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.
"Если вы дадите китайцам "красную черту", они будут идти совсем близко к ней, разве что не пересекут ее", - приводит газета слова собеседника.
Кроме этого, президент США Джо Байден планирует предупредить Китай о возможных последствиях его агрессивных действий в Южно-Китайском море на трехстороннем саммите с премьер-министром Японии и лидером Филиппин.
Он выразит серьезную озабоченность ситуацией вокруг Второй Томасовой отмели, где береговая охрана Китая применила водометы против филиппинского судна снабжения в марте, говорится в тексте публикации.
Чиновник заявил, что Китай недооценивает возможность эскалации и должен пересмотреть свою тактику, иначе он рискует получить серьезную обратную реакцию.
Ранее также сообщалось, что Филиппины, США и Япония займут совместную позицию по инцидентам в Южно-Китайском море во время предстоящего трехстороннего саммита.
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