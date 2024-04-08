https://1prime.ru/20240408/duda-847192087.html

Не верю. Президент Польши высказался о войне с Россией

Не верю. Президент Польши высказался о войне с Россией - 08.04.2024, ПРАЙМ

Не верю. Президент Польши высказался о войне с Россией

Угроза нападения России на Польшу сейчас отсутствует, заявил в интервью Dziennik Gazety Prawnej президент Польши Анджей Дуда."Нельзя сказать, что угрозы вообще... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T15:46+0300

2024-04-08T15:46+0300

2024-04-08T16:23+0300

политика

польша

россия

анджей дуда

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Угроза нападения России на Польшу сейчас отсутствует, заявил в интервью Dziennik Gazety Prawnej президент Польши Анджей Дуда."Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. Но есть ли реальное предзнаменование (нападения — ред)? Нет", — сказал он.По словам польского лидера, Варшава готова противостоять "российской агрессии", но подчеркнул, что для этого необходимо укрепить оборону.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркнул, что политики на Западе регулярно запугивают собственное население мнимой российской угрозой с целью отвлечения внимания от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Президент добавил, что западные государства начали понимать, что стратегическое поражение Москвы в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им следует задуматься о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

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польша, россия, анджей дуда