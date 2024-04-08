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Не верю. Президент Польши высказался о войне с Россией
Не верю. Президент Польши высказался о войне с Россией - 08.04.2024, ПРАЙМ
Не верю. Президент Польши высказался о войне с Россией
Угроза нападения России на Польшу сейчас отсутствует, заявил в интервью Dziennik Gazety Prawnej президент Польши Анджей Дуда."Нельзя сказать, что угрозы вообще... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:46+0300
2024-04-08T15:46+0300
2024-04-08T16:23+0300
политика
польша
россия
анджей дуда
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Угроза нападения России на Польшу сейчас отсутствует, заявил в интервью Dziennik Gazety Prawnej президент Польши Анджей Дуда."Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. Но есть ли реальное предзнаменование (нападения — ред)? Нет", — сказал он.По словам польского лидера, Варшава готова противостоять "российской агрессии", но подчеркнул, что для этого необходимо укрепить оборону.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркнул, что политики на Западе регулярно запугивают собственное население мнимой российской угрозой с целью отвлечения внимания от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Президент добавил, что западные государства начали понимать, что стратегическое поражение Москвы в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им следует задуматься о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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польша, россия, анджей дуда
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ, Анджей Дуда
Не верю. Президент Польши высказался о войне с Россией
Президент Польши Дуда не поверил в реальность скорого нападения России
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ.
Угроза нападения России на Польшу сейчас отсутствует, заявил в интервью Dziennik Gazety Prawnej
президент Польши Анджей Дуда.
"Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. Но есть ли реальное предзнаменование (нападения — ред)? Нет", — сказал он.
По словам польского лидера, Варшава готова противостоять "российской агрессии", но подчеркнул, что для этого необходимо укрепить оборону.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса, в этом нет никакого смысла. Путин подчеркнул, что политики на Западе регулярно запугивают собственное население мнимой российской угрозой с целью отвлечения внимания от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Президент добавил, что западные государства начали понимать, что стратегическое поражение Москвы в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им следует задуматься о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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