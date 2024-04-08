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Набиуллина призвала финансировать рост экономики безынфляционно
Набиуллина призвала финансировать рост экономики безынфляционно - 08.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина призвала финансировать рост экономики безынфляционно
Рост российской экономики нужно финансировать безынфляционно - за счет прибыли компаний, а не залезая в карман людей путем высокой инфляции и повышения цен,... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:04+0300
2024-04-08T12:04+0300
2024-04-08T12:14+0300
экономика
эльвира набиуллина
инфляция
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Рост российской экономики нужно финансировать безынфляционно - за счет прибыли компаний, а не залезая в карман людей путем высокой инфляции и повышения цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Весь мой опыт, весь опыт других стран показывает, что длинных кредитов, тем более по низкой ставке, не бывает при высокой инфляции. Высокая инфляция – это та цена, которую платят наши граждане. В период роста цен, посмотрите, инфляция становится первым пунктом, который беспокоит людей. При этом у нас есть источники финансирования – прибыль компаний", - сказала Набиуллина."Почему надо залезать в карман людей через высокие цены, чтобы финансировать рост экономики? Рост экономики нужно финансировать безынфляционно", - добавила глава регулятора.
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эльвира набиуллина, инфляция
Экономика, Эльвира Набиуллина, инфляция
Набиуллина призвала финансировать рост экономики безынфляционно
Набиуллина: рост экономики нужно финансировать безынфляционно, за счет прибыли компаний
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Рост российской экономики нужно финансировать безынфляционно - за счет прибыли компаний, а не залезая в карман людей путем высокой инфляции и повышения цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Весь мой опыт, весь опыт других стран показывает, что длинных кредитов, тем более по низкой ставке, не бывает при высокой инфляции. Высокая инфляция – это та цена, которую платят наши граждане. В период роста цен, посмотрите, инфляция становится первым пунктом, который беспокоит людей. При этом у нас есть источники финансирования – прибыль компаний", - сказала Набиуллина.
"Почему надо залезать в карман людей через высокие цены, чтобы финансировать рост экономики? Рост экономики нужно финансировать безынфляционно", - добавила глава регулятора.
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