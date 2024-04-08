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Боррель оценил результаты миссии ЕС в Красном море
Боррель оценил результаты миссии ЕС в Красном море - 08.04.2024, ПРАЙМ
Боррель оценил результаты миссии ЕС в Красном море
Миссия Европейского союза ASPIDES в Красном море за два месяца сопроводила 68 судов и отразила 11 нападений, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:17+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Миссия Европейского союза ASPIDES в Красном море за два месяца сопроводила 68 судов и отразила 11 нападений, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель."Менее чем за два месяца после запуска операции было сопровождено 68 судов, отбито 11 атак… Эта миссия действует активно и подвергается опасности. Но ее задачи исключительно оборонительные, мы не задействованы в каких-либо операциях против хуситов", - сказал он.На данный момент в операции участвуют 4 страны-члена ЕС и 19 государств-участников, направляющих персонал. Операция ASPIDES была запущена 12 февраля с целью обеспечения безопасности судоходства на фоне атак йеменских повстанцев.Цель операции - гарантировать свободу судоходства в соответствии с международным правом. Операция продлится один год и обойдется ЕС в восемь миллионов евро.В операции задействованы корабли, предоставленные странами Евросоюза. Предупреждение повстанцев-хуситов о возможных атаках на суда, связанные с Израилем, привело к приостановке перевозок через Красное море некоторыми судоходными компаниями.
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ес, красное море, новости
Политика, ЕС, КРАСНОЕ МОРЕ, Новости
Боррель оценил результаты миссии ЕС в Красном море
Боррель: миссия ЕС в Красном море за 2 месяца сопроводила 68 судов и отразила 11 атак
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Миссия Европейского союза ASPIDES в Красном море за два месяца сопроводила 68 судов и отразила 11 нападений, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.
"Менее чем за два месяца после запуска операции было сопровождено 68 судов, отбито 11 атак… Эта миссия действует активно и подвергается опасности. Но ее задачи исключительно оборонительные, мы не задействованы в каких-либо операциях против хуситов", - сказал он.
На данный момент в операции участвуют 4 страны-члена ЕС и 19 государств-участников, направляющих персонал. Операция ASPIDES была запущена 12 февраля с целью обеспечения безопасности судоходства на фоне атак йеменских повстанцев.
Цель операции - гарантировать свободу судоходства в соответствии с международным правом. Операция продлится один год и обойдется ЕС в восемь миллионов евро.
В операции задействованы корабли, предоставленные странами Евросоюза. Предупреждение повстанцев-хуситов о возможных атаках на суда, связанные с Израилем, привело к приостановке перевозок через Красное море некоторыми судоходными компаниями.
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