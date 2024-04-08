https://1prime.ru/20240408/evakuatsiya-847170541.html
В пяти районах Курганской области начали эвакуировать население
В пяти районах Курганской области начали эвакуировать население - 08.04.2024, ПРАЙМ
В пяти районах Курганской области начали эвакуировать население
Спасатели начали превентивную эвакуацию населения из пяти районов Курганской области, а также областного центра, которым грозит попадание в зону паводка,... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T10:14+0300
2024-04-08T10:14+0300
2024-04-08T10:23+0300
происшествия
курганская область
эвакуация
наводнение
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спасатели начали превентивную эвакуацию населения из пяти районов Курганской области, а также областного центра, которым грозит попадание в зону паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Проводится превентивная эвакуация населения, попадающего в зону возможного затопления из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Кургана", — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что из-за прогнозируемой "сложной паводковой обстановки" силы регионального главка МЧС работают в режиме чрезвычайной ситуации. Группировка увеличивается, дополнительно прибыли уже порядка 100 человек и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств. Согласно данным МЧС, по состоянию на 09.00 8 апреля, эвакуирован 571 человек, из них 482 разместились у родственников, 89 человек – в шести пунктах временного размещения. При этом, подтопленными оказались восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог.
https://1prime.ru/20240408/pavodki-847169278.html
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курганская область, эвакуация, наводнение
Происшествия, Курганская область, эвакуация, наводнение
В пяти районах Курганской области начали эвакуировать население
МЧС: в пяти районах Курганской области началась эвакуация из-за риска затопления
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Спасатели начали превентивную эвакуацию населения из пяти районов Курганской области, а также областного центра, которым грозит попадание в зону паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Проводится превентивная эвакуация населения, попадающего в зону возможного затопления из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Кургана", — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что из-за прогнозируемой "сложной паводковой обстановки" силы регионального главка МЧС работают в режиме чрезвычайной ситуации. Группировка увеличивается, дополнительно прибыли уже порядка 100 человек и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств.
Согласно данным МЧС, по состоянию на 09.00 8 апреля, эвакуирован 571 человек, из них 482 разместились у родственников, 89 человек – в шести пунктах временного размещения. При этом, подтопленными оказались восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог.
Более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены паводками в России, сообщили в МЧС