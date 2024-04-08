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СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной

СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной - 08.04.2024, ПРАЙМ

СК получил данные о возможной связи террористов в "Крокусе" с Украиной

Следствие обладает значимыми данными о подготовке боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус сити холле", которые могут свидетельствовать об их связи с... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T15:23+0300

2024-04-08T15:23+0300

2024-04-08T15:23+0300

происшествия

крокус сити холл

ск

расследование

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Следствие обладает значимыми данными о подготовке боевиков, устроивших теракт в подмосковном "Крокус сити холле", которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал последние результаты расследования теракта."Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", — заявили в ведомстве.Отмечается, что СК РФ продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта. "Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников совершенного преступления – исполнителей, пособников и организаторов... На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления", — заявили в ведомстве.В СК РФ добавили, что всем фигурантам предъявлены обвинения, они арестованы.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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крокус сити холл, ск, расследование