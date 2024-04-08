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ФНС оценила рост числа самозанятых в России

ФНС оценила рост числа самозанятых в России - 08.04.2024, ПРАЙМ

ФНС оценила рост числа самозанятых в России

Число самозанятых в России достигло 10 миллионов, ежедневно к этому налоговому режиму присоединяются более 8,5 тысяч человек, при этом за время его действия с... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:04+0300

2024-04-08T11:04+0300

2024-04-08T11:16+0300

экономика

россия

фнс

самозанятые

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Число самозанятых в России достигло 10 миллионов, ежедневно к этому налоговому режиму присоединяются более 8,5 тысяч человек, при этом за время его действия с 2019 года граждане задекларировали 3,6 триллиона рублей доходов и уплатили 141 миллиард рублей налогов, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен с 2019 года. Он позволяет заниматься легальным предпринимательством, просто установив на свой смартфон приложение "Мой налог". Сперва этот режим вводился в качестве эксперимента в четырех пилотных регионах, но сейчас он применяется на всей территории России. Этот режим могут использовать граждане РФ, других государств - членов Евразийского экономического союза и Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"ФНС России зарегистрировала 10 миллионов самозанятых. Более половины из них ранее никак не декларировали свои доходы - это новые лица", - говорится в сообщении. "Ежедневно к проекту присоединяются более 8,5 тысячи человек. За время эксперимента самозанятые зарегистрировали 3,6 триллиона рублей доходов, сформировали более 1,9 миллиарда чеков и уплатили налоги на 141 миллиард рублей. Сумма среднего чека на сегодня составляет 1 904 рублей, с 2019 года он вырос на 70%", - сообщает ведомство.По данным ФНС, популярные направления деятельности самозанятых: услуги такси и красоты, перевозка грузов, сдача в аренду квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, а также репетиторство. Наиболее высокооплачиваемые области работы самозанятых – ремонтные услуги, IT-сфера, маркетинг и реклама, сдача в аренду квартир, услуги по перевозке грузов."Еще на этапе запуска проекта было важным выстроить диалог с потенциальными самозанятыми и понять, что для них важно для легализации своей деятельности. В результате диалога сформировались основные параметры специального режима "Налог на профессиональный доход" и мобильного приложения "Мой налог", которое на постоянной основе развивается исходя из потребностей и желаний пользователей", - поясняет ФНС.Например, сейчас в приложении доступно формирование счетов на оплату услуг. "На сегодня самозанятые создали более 8,5 миллиона счетов на более 368 миллиардов рублей. Также они могут проводить оплату своих товаров и услуг безналично через платежных агентов. Для этого необходимо сформировать счет, а покупатель его оплатит онлайн. Такая функция сделала взаимодействие самозанятых с заказчиками еще более удобным. Уже более 16 тысяч самозанятых имеют оплаченные через платежных агентов счета на сумму 505 миллионов рублей", - говорится в сообщении."Проект продолжает свое развитие исходя из синтеза пожеланий граждан и реализации целей и задач государства. Его введение придало дополнительный импульс развитию предпринимательства и привело к поступлению дополнительных доходов в бюджет. Этот инструмент позволил эффективно обелить теневой рынок", - уверены в ФНС.

https://1prime.ru/20240408/samozanyatye-847165376.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фнс, самозанятые