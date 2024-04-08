https://1prime.ru/20240408/frantsiya-847172932.html

Россия сохранила Францию как великую державу, заявил Нарышкин

Россия сохранила Францию как великую державу, заявил Нарышкин - 08.04.2024, ПРАЙМ

Россия сохранила Францию как великую державу, заявил Нарышкин

Российская империя в 1814 году сохранила Францию в статусе великой державы, не позволив Британии и Пруссии расчленить ее войны и тем самым нарушить баланс сил в | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T11:03+0300

2024-04-08T11:03+0300

2024-04-08T11:26+0300

политика

франция

россия

сергей нарышкин

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российская империя в 1814 году сохранила Францию в статусе великой державы, не позволив Британии и Пруссии расчленить ее войны и тем самым нарушить баланс сил в Европе, заявил на круглом столе, приуроченном к 210-летию взятия Парижа русской армией, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин. По его словам, в 1814 году Россия не просто помогла народам Европы как можно скорее завершить кровопролитную войну, но и всемерно способствовала установлению справедливого послевоенного мироустройства. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Оппонируя своим союзникам, прежде всего Великобритании и Пруссии, которые настаивали на расчленении Франции на несколько частей, Россия не позволила унизить побежденную Францию, что могло бы нарушить баланс сил. Таким образом, Россия сохранила Францию как великую европейскую державу", — сказал он. Организованный при ведущей роли российской дипломатии Венский конгресс выработал новую систему международных отношений, обеспечившую континенту несколько десятилетий мира, добавил Нарышкин. Он напомнил, что данная система, получившая название венской, просуществовала "ровно до тех пор, пока не была разрушена самими европейскими державами, в том числе бывшими союзниками России, выступившими против нашей страны в ходе Крымской войны". Взятие Парижа в 1814 году было заключительным этапом войны стран Шестой коалиции (России, Пруссии, Австрии и других стран) против Франции. После взятия Парижа Наполеон отрекся от престола. В начале 1814 года союзнические армии начали наступление на Францию с разных направлений. Тридцатого марта 1814 года русские войска под командованием фельдмаршала Петра Витгенштейна вошли в Париж. Французские войска, ослабленные после неудачного похода Наполеона в Россию и длительных сражений, не оказали эффективного сопротивления. В результате, Франция была вынуждена заключить Парижский мирный договор с союзниками и потеряла значительную часть своих территорий.

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франция, россия, сергей нарышкин