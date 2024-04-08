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Нарышкин напомнил о вкладе СССР в признание Франции победительницей нацизма
Нарышкин напомнил о вкладе СССР в признание Франции победительницей нацизма - 08.04.2024, ПРАЙМ
Нарышкин напомнил о вкладе СССР в признание Франции победительницей нацизма
Многие члены французской политической элиты забыли о вкладе СССР в победу над нацизмом, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:20+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Многие члены французской политической элиты забыли о вкладе СССР в победу над нацизмом, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Мы помним и чтим память летчиков эскадрильи "Нормандия - Неман", мы помним о французском Сопротивлении. Но мы помним и о том, что под знаменами Гитлера на русскую землю пришли полки и дивизии французов", - заявил глава ведомства.По словам Нарышкина, после Второй мировой войны СССР признал Францию державой-победительницей и включил ее в число стран, которые одержали победу над нацизмом.После 1943 года в ходе обсуждения послевоенного устройства мира союзники рассматривали концепцию "полицейских", которые стали бы гарантом нового мирового порядка. Изначально "полицейскими" должны были стать три государства - будущих победителя во Второй мировой войне: СССР, Великобритания и США. Однако англосаксы посчитали, что среди "полицейских" должны быть представители не только Запада и подключили Китай. СССР, в свою очередь, пригласил Францию. Таким образом был сформирован Совет Безопасности ООН.
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россия, франция, новости, свр, сергей нарышкин
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Новости, СВР, Сергей Нарышкин
Нарышкин напомнил о вкладе СССР в признание Франции победительницей нацизма
Нарышкин: в Париже забыли, что СССР отвел Франции место среди держав-победителей нацизма
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Многие члены французской политической элиты забыли о вкладе СССР в победу над нацизмом, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Мы помним и чтим память летчиков эскадрильи "Нормандия - Неман", мы помним о французском Сопротивлении. Но мы помним и о том, что под знаменами Гитлера на русскую землю пришли полки и дивизии французов", - заявил глава ведомства.
По словам Нарышкина, после Второй мировой войны СССР признал Францию державой-победительницей и включил ее в число стран, которые одержали победу над нацизмом.
После 1943 года в ходе обсуждения послевоенного устройства мира союзники рассматривали концепцию "полицейских", которые стали бы гарантом нового мирового порядка. Изначально "полицейскими" должны были стать три государства - будущих победителя во Второй мировой войне: СССР, Великобритания и США.
Однако англосаксы посчитали, что среди "полицейских" должны быть представители не только Запада и подключили Китай. СССР, в свою очередь, пригласил Францию. Таким образом был сформирован Совет Безопасности ООН.
Россия сохранила Францию как великую державу, заявил Нарышкин