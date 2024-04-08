https://1prime.ru/20240408/frs-847164722.html

Эксперт объяснил, как ФРС повышает интерес инвесторов к нефтяным фьючерсам

Эксперт объяснил, как ФРС повышает интерес инвесторов к нефтяным фьючерсам - 08.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как ФРС повышает интерес инвесторов к нефтяным фьючерсам

Постоянные колебания риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении процентной ставки делают доллар волатильным, что повышает интерес инвесторов к | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T07:19+0300

2024-04-08T07:19+0300

2024-04-08T07:20+0300

экономика

сша

фрс

базовая ставка

нефтяные фьючерсы

https://cdnn.1prime.ru/img/82861/52/828615272_0:225:2100:1406_1920x0_80_0_0_4ed28287317c4fc61072573937169b4f.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Постоянные колебания риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении процентной ставки делают доллар волатильным, что повышает интерес инвесторов к нефтяным фьючерсам в периоды слабости американской валюты, кроме того, на котировки влияют и ряд других факторов, прокомментировала РИА Новости гендиректор инвестиционной компании New Venture Brokerage Марианна Мовсесян. В четверг стоимость барреля марки Brent впервые с конца октября прошлого года превысила 91 доллар. В пятницу цены продолжили держаться вблизи этой отметки. "Рынок нефти продолжает рост. Список факторов поддержки покупателей нефти достаточно широк: от ближневосточного драйвера, из-за которого инвесторы опасаются срыва поставок, до слабости доллара США. Одновременно на руку энергоносителей играют и действия ОПЕК+, и китайский спрос. Стратегически, все способствует приобретению нефти - и цены идут вверх", - сказала Мовсесян. Эксперт отметила, что "локальная слабость доллара" связана с постоянными колебаниями ФРС в отношении ключевой ставки. В частности, она напомнила, что во вторник ряд представителей ведомства заявили, что по-прежнему ожидают снижения процентной ставки три раза в течение 2024 года. При этом, по словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, рост рабочих мест в США в сочетании с ускорением инфляции в начале 2024 года повышает вероятность, что снижение ставки будет отложено или станет менее значительным. "До тех пор, пока ФРС не примет окончательного решения и не оповестит биржи об этом, доллар будет волатилен. Это влияет и на цены: в периоды слабости американской валюты сырьевые товары становятся привлекательнее для приобретений мировыми инвесторами", - добавила Мовсесян.

https://1prime.ru/20240404/neft-847068734.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, фрс, базовая ставка, нефтяные фьючерсы