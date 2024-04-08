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Эксперт объяснил, как ФРС повышает интерес инвесторов к нефтяным фьючерсам
Эксперт объяснил, как ФРС повышает интерес инвесторов к нефтяным фьючерсам - 08.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, как ФРС повышает интерес инвесторов к нефтяным фьючерсам
Постоянные колебания риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении процентной ставки делают доллар волатильным, что повышает интерес инвесторов к | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T07:19+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Постоянные колебания риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении процентной ставки делают доллар волатильным, что повышает интерес инвесторов к нефтяным фьючерсам в периоды слабости американской валюты, кроме того, на котировки влияют и ряд других факторов, прокомментировала РИА Новости гендиректор инвестиционной компании New Venture Brokerage Марианна Мовсесян. В четверг стоимость барреля марки Brent впервые с конца октября прошлого года превысила 91 доллар. В пятницу цены продолжили держаться вблизи этой отметки. "Рынок нефти продолжает рост. Список факторов поддержки покупателей нефти достаточно широк: от ближневосточного драйвера, из-за которого инвесторы опасаются срыва поставок, до слабости доллара США. Одновременно на руку энергоносителей играют и действия ОПЕК+, и китайский спрос. Стратегически, все способствует приобретению нефти - и цены идут вверх", - сказала Мовсесян. Эксперт отметила, что "локальная слабость доллара" связана с постоянными колебаниями ФРС в отношении ключевой ставки. В частности, она напомнила, что во вторник ряд представителей ведомства заявили, что по-прежнему ожидают снижения процентной ставки три раза в течение 2024 года. При этом, по словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, рост рабочих мест в США в сочетании с ускорением инфляции в начале 2024 года повышает вероятность, что снижение ставки будет отложено или станет менее значительным. "До тех пор, пока ФРС не примет окончательного решения и не оповестит биржи об этом, доллар будет волатилен. Это влияет и на цены: в периоды слабости американской валюты сырьевые товары становятся привлекательнее для приобретений мировыми инвесторами", - добавила Мовсесян.
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сша, фрс, базовая ставка, нефтяные фьючерсы
Экономика, США, ФРС, базовая ставка, нефтяные фьючерсы
Эксперт объяснил, как ФРС повышает интерес инвесторов к нефтяным фьючерсам
Эксперт: колебания ФРС по базовой ставке повышают интерес инвесторов к нефти
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Постоянные колебания риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении процентной ставки делают доллар волатильным, что повышает интерес инвесторов к нефтяным фьючерсам в периоды слабости американской валюты, кроме того, на котировки влияют и ряд других факторов, прокомментировала РИА Новости гендиректор инвестиционной компании New Venture Brokerage Марианна Мовсесян.
В четверг стоимость барреля марки Brent впервые с конца октября прошлого года превысила 91 доллар. В пятницу цены продолжили держаться вблизи этой отметки.
"Рынок нефти продолжает рост. Список факторов поддержки покупателей нефти достаточно широк: от ближневосточного драйвера, из-за которого инвесторы опасаются срыва поставок, до слабости доллара США. Одновременно на руку энергоносителей играют и действия ОПЕК+, и китайский спрос. Стратегически, все способствует приобретению нефти - и цены идут вверх", - сказала Мовсесян.
Эксперт отметила, что "локальная слабость доллара" связана с постоянными колебаниями ФРС в отношении ключевой ставки. В частности, она напомнила, что во вторник ряд представителей ведомства заявили, что по-прежнему ожидают снижения процентной ставки три раза в течение 2024 года. При этом, по словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, рост рабочих мест в США в сочетании с ускорением инфляции в начале 2024 года повышает вероятность, что снижение ставки будет отложено или станет менее значительным.
Нефтяные фьючерсы выросли на опасениях ограниченности предложения
"До тех пор, пока ФРС не примет окончательного решения и не оповестит биржи об этом, доллар будет волатилен. Это влияет и на цены: в периоды слабости американской валюты сырьевые товары становятся привлекательнее для приобретений мировыми инвесторами", - добавила Мовсесян.