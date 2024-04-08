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Газоснабжение восстанавливают после обрушения моста в Смоленске
Газоснабжение восстанавливают после обрушения моста в Смоленске - 08.04.2024, ПРАЙМ
Газоснабжение восстанавливают после обрушения моста в Смоленске
"Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливает газоснабжение потребителей, нарушенное в результате повреждения наземного распределительного газопровода... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T21:18+0300
2024-04-08T21:18+0300
2024-04-08T21:18+0300
происшествия
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливает газоснабжение потребителей, нарушенное в результате повреждения наземного распределительного газопровода после обрушения моста в Смоленской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Специалисты "Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливают газоснабжение потребителей в Вяземском и Темкинском районах Смоленской области, прерванное в результате повреждения наземного распределительного газопровода при обрушении автомобильного моста", - говорится в сообщении. Информация о происшествии поступила на пульт диспетчерской службы газораспределительной организации в 16.55 мск, добавили в компании. Уточняется, что на месте работают три аварийных бригады и пять единиц специальной техники, сроки завершения восстановительных работ уточняются.
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газпром, смоленск, газоснабжение
Происшествия, Газпром, Смоленск, газоснабжение
Газоснабжение восстанавливают после обрушения моста в Смоленске
Дочка "Газпрома" восстанавливает газоснабжение после обрушения моста в Смоленской области
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливает газоснабжение потребителей, нарушенное в результате повреждения наземного распределительного газопровода после обрушения моста в Смоленской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Специалисты "Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливают газоснабжение потребителей в Вяземском и Темкинском районах Смоленской области, прерванное в результате повреждения наземного распределительного газопровода при обрушении автомобильного моста", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии поступила на пульт диспетчерской службы газораспределительной организации в 16.55 мск, добавили в компании.
Уточняется, что на месте работают три аварийных бригады и пять единиц специальной техники, сроки завершения восстановительных работ уточняются.
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