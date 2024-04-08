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В Германии оценили рост объема экспорта в Россию - 08.04.2024, ПРАЙМ
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В Германии оценили рост объема экспорта в Россию
В Германии оценили рост объема экспорта в Россию - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Германии оценили рост объема экспорта в Россию
Экспорт немецкой продукции в Россию в феврале текущего года по сравнению с январем вырос на 1,5% - до 700 миллионов евро после некоторого падения в январе,... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T12:49+0300
2024-04-08T12:49+0300
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БЕРЛИН, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт немецкой продукции в Россию в феврале текущего года по сравнению с январем вырос на 1,5% - до 700 миллионов евро после некоторого падения в январе, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). "Экспорт в Российскую Федерацию в феврале 2024 года вырос на 1,5% до 0,7 миллиарда евро по сравнению с январем 2024 года с учетом календарных и сезонных факторов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в сравнении с февралем 2023 года, когда экспорт в Россию уже резко сократился после начала СВО, он снизился еще на 24%. "Импорт из России в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года вырос на 23,5% до 0,2 миллиарда евро, а по сравнению с февралем 2023 года упал на 36,2%", - добавили в ведомстве. Отмечается, что всего в феврале текущего года из Германии было экспортировано товаров на сумму 132,9 миллиарда евро (снижение составило 2% в сравнении с предыдущим месяцем) с учетом календарных и сезонных колебаний, а импортировано товаров на сумму 111,5 миллиарда евро (рост составил 3,2% в сравнении с предыдущим месяцем).
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германия, россия, экспорт, новости
Экономика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, экспорт, Новости
12:49 08.04.2024
 
В Германии оценили рост объема экспорта в Россию

Статбюро: экспорт из Германии в Россию в феврале 2024 г вырос на 1,5%, до 700 млн евро

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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БЕРЛИН, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт немецкой продукции в Россию в феврале текущего года по сравнению с январем вырос на 1,5% - до 700 миллионов евро после некоторого падения в январе, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
"Экспорт в Российскую Федерацию в феврале 2024 года вырос на 1,5% до 0,7 миллиарда евро по сравнению с январем 2024 года с учетом календарных и сезонных факторов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в сравнении с февралем 2023 года, когда экспорт в Россию уже резко сократился после начала СВО, он снизился еще на 24%.
"Импорт из России в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года вырос на 23,5% до 0,2 миллиарда евро, а по сравнению с февралем 2023 года упал на 36,2%", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что всего в феврале текущего года из Германии было экспортировано товаров на сумму 132,9 миллиарда евро (снижение составило 2% в сравнении с предыдущим месяцем) с учетом календарных и сезонных колебаний, а импортировано товаров на сумму 111,5 миллиарда евро (рост составил 3,2% в сравнении с предыдущим месяцем).
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